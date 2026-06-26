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長照服務需創新 家總籲1成經費投入研發

中央社／ 台北26日電

家庭照顧者關懷總會成立30年，今天舉行研討會，秘書長陳景寧表示，長照3.0應基於使用者導向鼓勵創新服務，1成經費入創新研發，避免未來長照服務停滯不前。

家庭照顧者關懷總會成立30年，昨天與今天舉辦「讓照顧自由」30週年慶活動「國家、企業、社區與家庭分工：全球家庭照顧者運動與台灣的下一步」國際研討會，邀請澳洲、英國、日本及加拿大等學者及組織來台分享經驗。

陳景寧今天於會中分享「展望台灣長照3.0家庭支持措施」時指出，台灣長照2.0經費9年間增了16倍，達到新台幣800多億元，這些經費的投入，讓照顧服務從1成增長至4成，而外籍看護照顧占比也確實變少，「自己顧變少了」，這是經費帶來的好處。

不過，陳景寧表示，這幾年也看到大缺工的狀況發生在照顧服務員身上，但如今9萬多名的照顧服務員可照顧53萬人，等於一個照服員可以創造5.5的人力比，也是2.0帶來的好處，只是照顧悲劇仍持續發生，未來仍應持續關注。

陳景寧表示，家總在2024年總統大選進行長照調查，國人照顧偏好公共化長照，但公共服務還是不足，許多家人被迫自己照顧，當老人由不願意照顧的家人照顧，就可能衍生老人保護、照顧衝突事件。

陳景寧也說，調查顯示，只有3成民眾覺得下一代會照顧自己，有9成民眾願意多付費給國家做好長照服務，平均每月願意多負擔992元，也有8成民眾同意開辦長照保險，因為認為現在長照基金的財源不穩定。

陳景寧說，家庭照顧者支持願景應該包含個人、家庭、社區、職場、社群及國家等支持，對於長照使用者來說，也應該改變自己成為聰明照顧者，近日有許多雇主團體談論外籍看護的缺點，主因多數雇主認為24小時都要有人照顧，「但這是不切實際的」。

陳景寧強調，家總並沒有反對在家照顧，但在家照顧應調整出一個切實的理想以及考量調度資源的可行性，除此之外，也包含家庭關係、職場改變、社群支持及國家長照公共化等。

展望長照3.0，陳景寧表示，長照3.0應基於使用者導向鼓勵創新服務，包含將幸福感納入長照3.0指標，爭取10%經費投入創新研發，否則未來長照恐陷入在現有項目彼此爭奪、停滯不前的狀況。

家總表示，因應社會變遷，長期照顧應從家庭責任，走向公共責任與社會共同支持，由國家、企業、社區、家庭協力完成，盼透過研討會探討照顧者經濟與就業支持、社區互助網絡等重要議題，做為長照3.0時代的政策參考，推動邁向更具包容性、永續性與人權價值的照顧友善社會，打造台灣成為免於長照恐懼的家園。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

長照 秘書長 加拿大

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