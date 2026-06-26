豪雨不斷屏東農損嚴重 縣府爭取天然災害救助全品項免勘

受颱風米克拉北移及西南風增強影響，屏東多處淹水，6月豪雨連連造成屏東農損，這兩天豪雨更是雪上加霜。縣長周春米表示，連兩日豪雨最高累積雨量達877毫米，僅次於莫拉克風災，已向農業部爭取天然災害救助全品項免勘。

副縣長黃國榮到各地視察小黃瓜、茄子、辣椒、苦瓜、檸檬、養豬場與魚塭等受災情形，他表示，農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，盡速完成轄內災情統計及登錄系統，數據也會提報農業部，確保公告作物品項農民申請權利。

縣府已向農業部提報，建議全縣全品項辦理「農產業天然災害現金救助及低利貸款」，縣府優先將各鄉鎮已達氣象參數作物，包括木瓜、胡瓜、苦瓜、西瓜、香瓜等，提報農業部辦理現金救助公告作業，並已有鄉鎮經公告受理中。

縣府農業處呼籲農民利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝記錄災後田區作物受損照片，提供公所彙整農作物災損情況，另可電話通報所在地公所受災品項及田區地號，縣府依規組成勘災小組於田區現勘了解作物災情，確保農民權益。

除農損外，受災鄉親也可以提出申請住戶淹水補助、地方稅災害減免等減輕損失，甚至汽機車也可申請泡水慰助金補助，汽車或重型機車20000元，一般機車2000元，請民眾保留佐證照片或單據以利申請核銷，相關申請資訊可至縣府官網查詢。

6月豪雨連連造成屏東農損嚴重，縣府已向農業部爭取天然災害救助全品項免勘。圖／縣府提供