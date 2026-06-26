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影／長榮航空開航華盛頓 直飛美國首都圈寫新頁 北美航點增至10個

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
長榮航空今(26)日開闢美國首府華盛頓新航點，長榮航空林寶水董事長(左五)與美國在台協會（AIT）谷立言處長(右五)、民航局何淑萍局長(左四)、長榮航空孫嘉明總經理(右四)、桃園機場公司楊偉甫董事長(右三)、長榮航空廖至維首席副總經理(右二)，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局Ms. Chryssa Westerlund執行副總兼首席營收長(左三)及華盛頓特區旅遊局Mrs. Theresa Belpulsi資深副總(左二)共同主持首航儀。記者季相儒／攝影
長榮航空今(26)日開闢美國首府華盛頓新航點，長榮航空林寶水董事長(左五)與美國在台協會（AIT）谷立言處長(右五)、民航局何淑萍局長(左四)、長榮航空孫嘉明總經理(右四)、桃園機場公司楊偉甫董事長(右三)、長榮航空廖至維首席副總經理(右二)，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局Ms. Chryssa Westerlund執行副總兼首席營收長(左三)及華盛頓特區旅遊局Mrs. Theresa Belpulsi資深副總(左二)共同主持首航儀。記者季相儒／攝影

長榮航空今天正式開闢桃園直飛美國華盛頓特區航線，成為台灣首家直飛美國首都圈的航空公司，北美客運航點也擴增至10個，持續穩居國籍航空北美航線最多。首航儀式由長榮航空董事長林寶水、美國在台協會（AIT）處長谷立言等人共同主持。

長榮航空董事長林寶水表示，華盛頓是長榮航空第10個北美客運航點，開航後每週飛往北美航班將增至98班，並透過星空聯盟及聯營航班，串聯美洲超過200個城市，強化亞洲往返北美的航網布局，也讓北美旅客可更便利轉往亞洲各大城市。

AIT處長谷立言表示，隨著華盛頓杜勒斯國際機場加入，台美直飛航點已增至11個美國門戶城市，每週171班直飛航班中，長榮航空占近半數。他指出，2026年第一季台灣已躍升美國第16大旅客來源市場，新航線將進一步促進台美商務、觀光及民間交流。

長榮航空指出，華盛頓航線由波音787-9客機執飛，配置皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等，提供更完整的長程飛航服務。

長榮航空今天正式開闢桃園直飛美國華盛頓特區航線，成為台灣首家直飛美國首都圈的航空公司，首航也特別安排水門禮來慶祝首航。記者季相儒／攝影
長榮航空今天正式開闢桃園直飛美國華盛頓特區航線，成為台灣首家直飛美國首都圈的航空公司，首航也特別安排水門禮來慶祝首航。記者季相儒／攝影

長榮航空 華盛頓 美國

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