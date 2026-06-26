影／長榮航空開航華盛頓 直飛美國首都圈寫新頁 北美航點增至10個

長榮航空今天正式開闢桃園直飛美國華盛頓特區航線，成為台灣首家直飛美國首都圈的航空公司，北美客運航點也擴增至10個，持續穩居國籍航空北美航線最多。首航儀式由長榮航空董事長林寶水、美國在台協會（AIT）處長谷立言等人共同主持。

長榮航空董事長林寶水表示，華盛頓是長榮航空第10個北美客運航點，開航後每週飛往北美航班將增至98班，並透過星空聯盟及聯營航班，串聯美洲超過200個城市，強化亞洲往返北美的航網布局，也讓北美旅客可更便利轉往亞洲各大城市。

AIT處長谷立言表示，隨著華盛頓杜勒斯國際機場加入，台美直飛航點已增至11個美國門戶城市，每週171班直飛航班中，長榮航空占近半數。他指出，2026年第一季台灣已躍升美國第16大旅客來源市場，新航線將進一步促進台美商務、觀光及民間交流。

長榮航空指出，華盛頓航線由波音787-9客機執飛，配置皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等，提供更完整的長程飛航服務。