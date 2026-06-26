吳明賢OHCA住院第4日 台大醫院院內信揭病情：院長穩定恢復、持續進步

台大醫學院院長吳明賢日前傳出到院前呼吸心跳停止（OHCA）送醫，尚在台大醫院救治。台大醫院院長余忠仁今天發布院內公開信，向台大醫院總院同仁告知，吳院長病情穩定恢復，病況持續進步。院方證實，院長於主管會議中提到，吳院長病情穩定改善中，余忠仁僅低調表示，依家屬要求，不便對外透露病情。

台大醫院指出，余忠仁院長今天於主管會議中提到，吳院長病情目前穩定恢復中，惟目前仍在加護病房治療中，尚不便探視，吳院長是在本周一上午由外院轉入台大總院治療，至今在該院治療滿4天，醫護同仁將持續努力，盼院長盡快恢復。

余忠仁在院內信中提到，不少同仁近日透過媒體得知敬愛的吳院長已於該院進行積極的治療，經過醫療團隊努力，目前吳院長病情穩定，恢復情況持續進步，醫療團隊將持續提供最完善照護，協助吳院長安心休養，早日康復。由於目前仍妤加護病房接受治療及照護，現階段不宜接受探視，為讓醫療團隊專心投入診療工作，（吳）院長獲得充分休息，懇請同仁暫不要前往病房探視或停留。

余忠仁於信中另提到，每一句話、每一份關懷都是支持（吳）院長康復的重要力量，誠摯感謝大家體諒與配合，邀請大家共同為吳院長祈福，盼院長早日恢復健康，平安返回工作崗位。