三鶯線通車！板南線估尖峰增1500人次 北捷：優化座位數 每部增72人次

台北捷運三鶯線今通車，北捷表示，因應通車，板南線頂埔站平日上午尖峰時段，預估將增加1500名旅客轉乘，北捷持續推動板南線車廂空間優化，目前已完成車門中央立柱移除，後續將調整座位數，從352個座位優化至300個座位，預計今年度全數完成優化。

北捷表示，移除車門中央立柱後，每節車廂車門處上方新增6個橫向扶桿，車側及座椅也增設扶手，同時每部列車鄰近車門處的144個手拉環，已全部調降約6公分，搭配鮮明的黃色吊帶，可方便不同身高的旅客使用。

另外，增設嬰兒車停放區第3節第4個車門至第4節車廂第1個車門親子友善區，車隊均已增設嬰兒車停放空間，並以捷米推著嬰兒車的粉紅色貼紙輔助旅客識別，方便有需求的旅客多加利用。

北捷表示，待車隊完成各項改裝並投入尖峰時段疏運，整體運能可提升近3000人次，每部列車載客量約可增加72人，目前已完成19列空間優化列車，近半車隊已達成優化目標。後續將配合列車調度以每月3至4列車進度持續推展，預計115年全面達成車隊優化。

北捷強調，目前也進行新購電聯車作業，持續擴充捷運系統運輸能量，並透過行車調度、車站管理及車廂空間優化等多元措施，強化尖峰時段服務品質，並滿足後續路網通車的旅運需求。