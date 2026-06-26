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世台聯合基金會分享WHA交流成果 盼打造青年參與國際新路徑

中央社／ 台北26日電

第79屆世界衛生大會（WHA）日前落幕，世台聯合基金會今天分享成果，聚焦全球健康倡議與青年培力，盼串聯跨領域資源，打造台灣青年參與國際事務新路徑，持續發揮台灣影響力。

第79屆世界衛生大會（WHA）5月中下旬在瑞士日內瓦召開，儘管台灣仍被排除於全球國際衛生體系之外，但民間團體仍積極前往參與，世台聯合基金會今天舉辦成果發表會，邀請醫界與學術界代表回顧WHA交流經驗。

政治大學創新國際學院助理教授劉汗曦指出，台灣在醫療、公共衛生、科技應用及人才培育等方面累積豐富經驗，若能透過國際平台持續交流，將有助於讓台灣的專業能量被更多國際夥伴理解與看見。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿強調，全球健康議題不只是醫療制度或政策討論，更與病友權益、健康平權、社會支持系統及青年世代參與密切相關。

世台執行長陳啟耕在會中介紹青年培力計畫及未來推動方向。他強調，青年參與不應止於參訪，應從議題理解、國際倡議到會後實踐，建立完整的培力歷程，基金會期待成為青年走向國際的平台，協助新世代在聯合國等相關議題中提出台灣觀點。

世台聯合基金會表示，這次活動不僅是WHA國際參與成果的階段性整理，也是推動青年國際培力的重要起點；未來將持續串聯政府、學界、醫療界、非政府組織、企業、青年及國際夥伴，推動全球健康倡議與青年國際參與，讓台灣的專業、經驗與行動持續被世界看見。

WHA 青年 日內瓦 台灣

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