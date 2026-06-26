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減脂也能吃美食！營養師授「放心吃菜單」 網讚超實用

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人為了瘦身減重，改變飲食習慣，營養師傳授減脂時期也能享受美食的菜單。 示意圖／AI生成
不少人為了瘦身減重，改變飲食習慣，營養師傳授減脂時期也能享受美食的菜單。 示意圖／AI生成

在減脂期間，不少人擔心外食容易攝取過多熱量，不過只要掌握食材搭配與份量，仍能兼顧美味與營養。有營養師分享「減脂期放心吃的外食清單」，包括八方雲集肯德基、麥味登、Subway等共7家知名品牌，教大家即使想減重也能好好享用美食。

營養師蓋瑞（Gary）在Threads發文分享各種搭配方式，例如八方雲集可以點鮮蝦水餃7顆搭配燙青菜、肯德基可以選義式香草紙包雞配生菜沙拉、麥味登則是原塊嫩雞滿福堡搭無糖紅茶，以及Subway厚切嫩牛潛艇堡搭配零卡可樂等，都是相對方便的選擇。

此外，星巴克烤雞三明治搭配冰美式、麥當勞去醬的嫩煎雞腿堡加烤雞沙拉，以及鐵板燒去皮雞腿、白飯與少油蔬菜，也被列入推薦名單。

貼文一出引起熱議，不少人看了菜單都吐槽，「吃到第五天，錢包成功瘦下來了」、「麥味登根本沒有無糖紅茶」、「7顆水餃是吃心安的嗎？」、「水餃只吃7顆是有什麼心事嗎？」、「麥味登只有無糖綠」、「就是什麼都可以吃，什麼都少吃的意思」。

但也有網友覺得很實用，「上班族跟醫護人員真的很需要這份清單，忙到沒時間備餐的時候超實用」、「減脂正常什麼都可以吃，只是你要計算卡路里」、「這份清單太實用了！敲碗便利商店版或火鍋版，減脂人真的需要啊」。

肯德基 Subway 八方雲集 星巴克 卡路里 水餃 減重 外食

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