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米克拉攜雨彈狂轟西半部…今天雨勢最嚴峻！台北氣象站6月累積雨量創新高

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署預計下午5時取消大規模豪雨作業，明天雖然仍有大雨，但會較今天趨緩。本報資料照片
氣象署預計下午5時取消大規模豪雨作業，明天雖然仍有大雨，但會較今天趨緩。本報資料照片

米克拉颱風不入家門，卻改變台灣周邊風場，帶來驚人雨量。大雨往西半部灌，台北氣象站六月累積雨量突破歷史紀錄，超過800毫米，且仍持續累積中。不過氣象署表示，影響最劇烈的時間點就是今天，晚間將解除大規模豪雨作業，明天雖然仍會下雨，但整體雨勢會趨緩一些。

受鋒面及西南風影響，氣象署持續啟動較大規模豪雨作業。中央氣象署預報員趙竑表示，昨天開始隨著米克拉逐漸北上，帶動台灣西南風增強，且華南鋒面建立，兩者影響下，讓西半部地區大雨狂炸兩天兩夜還沒結束。今天降雨熱點同樣分兩區，北部清晨、上午因鋒面帶來雨勢，在新竹、桃園一帶出現明顯短延時強降雨；南部地區則因為地處西南風迎風面，不斷有強降雨發生，最大時雨量出現在屏東枋山達111.5毫米，其次為台南新化103毫米、桃園楊梅95.5毫米。

截至下午2時，日累積雨量屏東萬丹達357毫米、高雄小港290毫米、台南歸仁286.5毫米，皆達豪雨、大豪雨標準，且降雨仍在持續累積中。

兩天強降雨突破台北氣象站6月累積雨量紀錄。觀測史上最高6月降雨量為1991年的757.7毫米，但截至今早，台北氣象站已累積超過800毫米雨量。趙竑表示，由於數據仍需經過校正，需等下個月初才能確認是否真的創下歷史新高。

趙竑提醒，今天午後花東沿海也會因為午後對流發展，出現明顯雨勢，恐有局部大雨或短延時豪雨發生機率。明天清晨至上午，由於西南風不斷吹拂，與海陸風交互作用，南部地區仍有短延時大雨，一直延續到中午，下半天，中部以北及花東地區則要留意熱力作用，雨勢會比較明顯。

趙竑表示，今天將是這波雨勢最嚴峻的一天，因此將於下午5時解除較大規模豪雨作業。明天降雨情況會略微趨緩，但西半部仍須留意大雨或短延時豪雨。

趙竑說，等得到周日鋒面北抬，西半部與東半部改以不定時陣雨雷雨為主、花東地區則是多雲天氣，留意午後雷陣雨發展，恐有局部大雨狀況。下周一南台灣仍全天不定時有雷雨陣雨、其他地方則轉為午後山區可能有劇烈雨勢。下周二隨著高壓西伸，天氣將逐漸回穩。

氣象署預計下午5時取消大規模豪雨作業，明天雖然仍有大雨，但會較今天趨緩。圖／氣象署提供
氣象署預計下午5時取消大規模豪雨作業，明天雖然仍有大雨，但會較今天趨緩。圖／氣象署提供

雨量 豪雨 氣象署 米克拉

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