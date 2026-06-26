診所每月合理門診量調降22天 擬8月正式上路…強調新制非「周休二日」

為改善醫事人員高工時問題，健保署將調整基層診所合理門診量制度，將現行每月合理開診天數由25天下修至22天，也同步將第一階段全額給付門檻由30人提高至35人。中華民國全國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，目前相關規畫已在衛福部核定，回復預計今年8月1日上路；健保署回應，目前送部核定中，實施日期以部核定為準。

依現行規定，診所若每月開診超過25天，超出部分的給付將以25天計算；此外，每日看診人數超過30人後，診療費點數也會逐步折減。健保署近日預告修正制度，除將合理開診天數下修至22天外，也同步將第一階段全額給付門檻由30人提高至35人。

陳相國表示，因為行政程序，先前有在跟衛福部長石崇良確認，健保署已將公文呈到衛福部走行政程序，確定8月1日上路。健保署主任秘書劉林義說，詳細措施的實施時間還是要以部核定的日期為準。

外界關心下修基層診所合理門診量，民眾會不會又看不到醫師或急診壅塞重演，劉林義解釋，合理門診量本來是一個月25天，第一階門診合理量是30人次，一個月是750人；下修至 22天，相對配套就是把30人次增加為35人次，增加至一個月是770人次。

劉林義說，健保署一直都有在定期監測，主要以2個指標為主，急診有沒有產生壅塞情形、基層診所假日的開診率是否是有下降。萬一真的出現壅塞，會跟當地縣市衛生局及醫師公會了解原因，假如有就醫需求沒有被滿足，會請醫師公會來協助媒合當地的診所來開診。

劉林義表示，調降不是說要大家「周休二日」，是要讓醫師更有彈性去安排看診天數，若周日看診診所少，可能生意就會較好，回歸市場競爭機制。

「不是診所休二日」，陳相國也說，現行周六西醫基層開診率有83％、周日20％，一些小兒科、耳鼻喉科診所有28％。現在基層診所競爭激烈，制度改變相信不會影響假日開診率，也與健保署合作，若真的出現壅塞情況會啟動協調及緊急應變機制。