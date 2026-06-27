想除毛該怎麼選？五大「除毛方式」 優缺點一次比較



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「除毛方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大除毛方式有哪些。

隨著天氣逐漸升溫，許多民眾穿搭越來越講求自在清爽，也讓「除毛」成了不少人的夏日課題。本篇整理出網友熱議的五大「除毛方式」，幫助大家找到最適合自己的除毛選擇！

「熱蠟/蜜蠟除毛」乾淨滑順有感 「雷射除毛」長期減毛效果受青睞

網友熱議五大除毛方式 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「除毛方式」相關話題的討論，可以發現「熱蠟/蜜蠟除毛」是網友討論度最高的除毛選擇。便有網友大讚「熱蠟越除越少我非常有感，我以前是大毛怪，現在毛都很少也很短，要固定除，而且我覺得比雷射痛感低很多」，然而，也有人表示「熱蠟或蜜蠟會讓毛比較細，但要達到永久除毛是幾乎不可能的」，更有網友提醒「蜜蠟的話要慎選店家跟除毛師唷，有點新手或是經驗不足的，直接痛到帶你上天堂」，建議若想嘗試熱蠟/蜜蠟除毛，除了評估自身耐痛程度，也應慎選專業店家，才能降低肌膚不適風險。

聲量排名第二的「雷射除毛」是許多想追求長期減毛效果的網友會考慮的選項。有位網友便發文詢問「其實我不懂想私密處除毛的人為什麼不選去醫美雷射，明明價差沒很大，而且大概十次後，就很久去一次就好了」，引起留言區熱議。

許多網友附和道「真的，我才雷射五次就幾乎沒了」、「雷射除毛一生推欸，尤其海神真的不太痛」、「現在雷射了大概10次，大概4個月打一次就好，確實比較推薦雷射，但還是得要先找到適合自己的診所」。

另一派觀點則認為「體感上雷射完不會馬上清潔溜溜，還是會有幾天刺刺的，熱蠟除毛則不會有這個問題」、「因為雷射沒打好會有燙傷的風險，也沒辦法馬上乾淨溜溜，雷射的痛度我覺得比熱蠟還痛」，可見雷射除毛雖然因長期減毛效果受到不少人推薦，但無法立即擁有乾淨體感，加上疼痛感與施作風險，仍讓部分網友抱持觀望態度。

而「除毛刀」以方便、快速、門檻低等特點同樣受到不少人青睞。有網友直言「居家除毛唯一推薦的只有除毛刀，省時、省力，輕輕一刮就除乾淨還不會痛」，不過，除毛刀的缺點也很明顯，像是維持時間短、隔天可能刺刺的，若刀片不乾淨或逆毛流刮，也可能造成刮傷、泛紅或毛囊不適。

至於「居家除毛儀器」被視為介於刮毛與醫美雷射之間的折衷方案，便有網友分享自己每週使用2至3次、持續約三個月後，感受到「毛量明顯減少，新長出來的毛細很多」，但由於使用效果需要時間累積，也相當考驗耐心與持續度。

最後，「除毛膏/液」則因使用方便、無需技巧受到部分族群喜愛，但也有網友提到自己「買了除毛膏在家除腋毛結果整個大過敏」，因此成分刺激性與個人膚況仍是使用前的重要考量，建議先進行局部測試，確認沒有紅腫、刺痛或過敏反應後再大面積使用。

每種除毛方式都有不同優缺點，若近期有除毛需求，不妨根據自身膚質、預算、耐痛程度與維持效果等條件綜合評估，找到真正適合自己的除毛方式，才能在兼顧美觀之餘，也減少肌膚負擔。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「除毛方式」相關討論則數。

觀測期間：2025/05/26~2026/05/26，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw