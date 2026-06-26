台鐵竹中至竹東受落石影響中斷 平溪線瑞芳至菁桐復駛

台鐵表示，除了內灣線竹中至竹東間因受邊坡落石影響，今天路線暫時不通外，其餘全線列車恢復正常行駛，包括平溪線瑞芳至菁桐間因雨量趨緩，已於下午2時恢復行駛。

受雨勢影響，台鐵部分區間路段行車受阻，台鐵透過訊息說明，今天上午8時15分起內灣線上員至榮華間（K11+800=K12+120處），因持續性降雨致邊坡落石，竹中至竹東間今天暫時停止行車，並啟動公路接駁。

平溪線瑞芳至菁桐間稍早因雨量超過行動值，預警性封閉，台鐵表示，因雨勢趨緩，經巡查路線無異狀，下午2時上行自4826次（瑞芳站下午2時開）、下行自4825次（十分站下午2時40分開）起恢復行駛，即時起公路接駁取消。

台鐵指出，目前除內灣線外，全線列車恢復正常行駛，提醒乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵官方網站、台鐵e訂通App、台鐵24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），或各就近車站（台鐵官方網站有各車站聯絡資訊）。