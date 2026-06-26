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再拓展版圖！長榮航空直飛美首府華盛頓 北美客運航線達10個

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
長榮航空今(26)日開闢美國首府華盛頓新航點，長榮航空林寶水董事長(左四)與美國在台協會（AIT）谷立言處長(右四)、民航局何淑萍局長(左三)、長榮航空孫嘉明總經理(右三)、桃園機場公司楊偉甫董事長(右二)、長榮航空廖至維首席副總經理(右一)，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局Ms. Chryssa Westerlund執行副總兼首席營收長(左二)及華盛頓特區旅遊局Mrs. Theresa Belpulsi資深副總(左一)共同主持首航儀。圖／長榮航空提供
長榮航空今(26)日開闢美國首府華盛頓新航點，長榮航空林寶水董事長(左四)與美國在台協會（AIT）谷立言處長(右四)、民航局何淑萍局長(左三)、長榮航空孫嘉明總經理(右三)、桃園機場公司楊偉甫董事長(右二)、長榮航空廖至維首席副總經理(右一)，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局Ms. Chryssa Westerlund執行副總兼首席營收長(左二)及華盛頓特區旅遊局Mrs. Theresa Belpulsi資深副總(左一)共同主持首航儀。圖／長榮航空提供

北美航線兵家必爭之地，從美西到美東，長榮航空去年10月才開航達拉斯航，今再度拓展版圖，直飛美國首府華盛頓，自此長榮航空北美客運航線正式擴增為10個航點，不僅是國籍航空之冠，更穩居北美航線霸主地位。

長榮航空寫下台灣首度直飛美國首都圈的歷史新篇章，董事長林寶水和民航局何淑萍局長、美國在台協會（AIT）谷立言處長及桃園機場公司董事長楊偉甫，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局Ms. Chryssa Westerlund執行副總兼首席營收長及華盛頓特區旅遊局Mrs. Theresa Belpulsi資深副總共同主持首航儀式。

長榮航空林寶水董事長表示，非常感謝交通部、民航局、美國在台協會（AIT）、桃園機場公司，以及華盛頓機場管理局與華盛頓特區旅遊局的各位長官與代表，給予長榮航空的鼎力支持與指導，讓這條深具意義的航線得以順利啟航。華盛頓是長榮航空第10個北美客運航點，從今日起，長榮航空每週飛往北美的航班將達98班，再加上與星空聯盟成員、聯營航班及多家航空公司的合作，航網遍及美洲地區超過200個城市；北美旅客亦可以輕鬆經由長榮航空綿密的航網，快速轉往亞洲各大城市，搭配既有的西岸與中西部航點，進一步鞏固長榮航空在亞洲往返北美市場的完整性與競爭優勢。

民航局何淑萍局長則指出，台灣與北美之間有13個航點，長榮航空就佔了10個航點，目前此航線是每週四班，我們期盼早日變成每日一班。航線的開通代表兩個城市之間經濟文化的深化交流，同時讓我們通往世界，也把世界帶進來。

美國在台協會谷立言處長說，現在台美直飛航點已擴展至11個美國門戶城市，其中每週171班的直飛航班中，長榮航空佔了近半數，成績斐然。美國一直是台灣旅客長途旅遊的首選，2026年第一季數據顯示，台灣已躍升為美國第16大旅客入境市場，充分展現台美經貿與民間交流的蓬勃發展。AIT 積極向台灣旅客推廣更多引人入勝的美國景點，而今天這條直飛新航線的開通，正是將此願景轉化為現實的完美典範，我們也邀請大家在規劃下一趟商務、旅遊或探親行程時，將美國作為首選。

長榮航空表示，桃園－華盛頓特區航線以全新三艙等的波音787-9機型執飛，配有全新第四代豪華經濟艙，打造更完整、更多元的三艙等服務。皇璽桂冠艙提供法日混血時尚品牌Maison Kitsuné 專屬設計過夜包與環保材質睡衣，豪華經濟艙旅客也可享有英國知名品牌 HUNTER 聯名的新款過夜包，為長程旅程增添時尚與舒適兼具的細膩體驗。

為慶賀首航，長榮特別將候機室融入華盛頓都會元素，使其轉化為充滿美式風情的場域，並透過視覺錯位的方式當地的經典地標輕巧的搬進登機門，旅客拍照打卡還可獲得象徵台北與華府深厚連結的「雙城專屬紀念鑰匙圈」。現場也結合復古遊樂元素推出「巨型彈珠台」及「猜拳跳格子」互動遊戲，候機室還有扮演喬治・華盛頓的演員驚喜現身與大家熱情同樂，讓旅客在登機前搶先感受這座城市的活力。

搭乘首航班的旅客，除了有長榮航空精心準備的「華盛頓首航限定HYDY時尚保溫水瓶」之外，還有美國國家旅遊局提供的手提袋、華盛頓旅遊局提供的櫻花手提袋及觀光旅遊地圖送給每位旅客，此外，首航班的旅客還可將機上首航限定小抱枕一起帶回家。

長榮表示，華盛頓特區作為美國首都及重要國際門戶，兼具政經影響力與豐富觀光資源，深厚的歷史底蘊與舉世聞名的博物館群，亦為旅遊市場注入強勁動能。隨著台美之間在經貿、科技與文化等多個領域的交流日益熱絡，華盛頓直飛航線的順利啟航，不僅能深化兩地企業與學術界的往來，更藉由華盛頓杜勒斯機場作為星空聯盟樞紐的優勢，旅客將能更便捷地轉往美國各大城市，成為串聯亞洲樞紐與全球政經重鎮的關鍵橋樑。

長榮航空 華盛頓 航線

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