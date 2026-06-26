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農業新制 7月1日起僅取得標章國產牛羊乳才能標鮮乳

中央社／ 台北26日電
農業部為強化市場區隔，規定7月1日起，只有取得「台灣鮮乳標章」、「優良農產品」（CAS）或「產銷履歷」（TAP）等標章的國產牛羊乳，才能標示為「鮮乳」。圖／聯合報系資料照片
農業部為強化市場區隔，規定7月1日起，只有取得「台灣鮮乳標章」、「優良農產品」（CAS）或「產銷履歷」（TAP）等標章的國產牛羊乳，才能標示為「鮮乳」。圖／聯合報系資料照片

農業部為強化市場區隔，規定7月1日起，只有取得「台灣鮮乳標章」、「優良農產品」（CAS）或「產銷履歷」（TAP）等標章的國產牛羊乳，才能標示為「鮮乳」。

衛生福利部去年修正乳品標示相關規定，僅限取得農業部「鮮乳標章」或相關單位核發的「驗證標章」的國產乳品，才能標示「鮮乳」，今年7月1日起實施。

農業部表示，7月1日起，僅有取得台灣鮮乳標章、優良農產品（CAS）或產銷履歷（TAP）等標章的國產牛羊乳，才能標示為「鮮乳」，進口液態乳均不得使用「鮮乳」名稱，消費者將能清楚辨識國產鮮乳與進口牛乳 。

農業部指出，以往鮮乳標章是由農業部核發標章貼紙給合格的申請業者，7月1日起，業者申請通過後，將直接印製在包材上，但未用完的標章貼紙，仍可使用。

農業部擴大國產洗選鮮蛋溯源制度適用對象，7月1日起，包括連鎖家數達30家以上的餐飲業、15家以上的烘焙業、50家以上的早餐店，或企業資本額達新台幣1000萬元以上的業者，所使用的洗選鮮蛋，均須逐顆噴印，希望大量進入消費市場的雞蛋，其來源資訊更加清楚、可查詢、可追溯。

農業部初估，約有330家公司、逾1萬3000間連鎖門市納入管理。

農業部 台灣

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