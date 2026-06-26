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40歲糖尿病男血糖失控 短期內「二次心肌梗塞」險送命

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中榮心臟內科醫師黃祺耀目前駐診在大甲李綜合醫院，近來發現一名40多歲男子因血糖失控導致2次中風。圖／大甲李綜合提供
中榮心臟內科醫師黃祺耀目前駐診在大甲李綜合醫院，近來發現一名40多歲男子因血糖失控導致2次中風。圖／大甲李綜合提供

年僅40多歲的台中男子日前工作到一半突然感到一陣胸悶、胸痛，警覺不對勁趕緊奔向急診，經醫檢後研判為急性心肌梗塞，所幸大甲李綜合醫院火速啟動心導管手術放置支架，才成功將他從鬼門關前拉回。醫師黃祺耀透露，患者近期才因心肌梗塞在其他醫院治療出院，未料因為糖尿病、膽固醇偏高又沒好好控制血糖，導致血管在短時間內「二次梗塞」。

台中榮總心臟內科醫師黃祺耀目前在大甲李綜合醫院駐診，他表示，壯年族群切勿輕忽三高危機！這名患者身材中等、並不算肥胖，就診當天上午身體還毫無異狀，下午卻突發劇烈胸痛、胸悶。急診醫師初步懷疑是冠狀動脈堵塞導致心肌急性缺氧的「急性冠狀動脈症候群」，進一步詳細檢查後確認病灶，立即安排心導管手術。

黃祺耀指出，近來天氣酷熱，頻繁進出冷氣房形成的劇烈溫差，更是引發夏日心肌梗塞的隱形殺手，隱藏版「後壁心肌梗塞」入院時，不只常規心電圖不容易抓到，此一個案雖然是危急的「ST段上升型心肌梗塞（STEMI）」，但由於屬於「後壁心肌梗塞」，臨床上常規的心電圖常常無法第一時間診斷出來。

令醫療團隊吃驚的是，患者近期才剛因急性心肌梗塞在外院接受治療，才出院不久，居然又再度發作。所幸急診醫療團隊警覺性極高，察覺異狀後迅速聯繫心臟科，才讓患者在最短的黃金時間內完成心導管手術、順利放支架恢復血流，幸運保住一命。

黃祺耀指出，患者罹患糖尿病，膽固醇、血脂、血壓偏高，卻未能嚴格控管，甚至連降血糖藥都沒有按時服用，該患者的血管阻塞程度相當嚴重，所幸術後恢復良好，目前已回診固定服藥。

中榮心臟內科醫師黃祺耀目前駐診在大甲李綜合醫院，近來發現一名40多歲男子因血糖失控導致2次中風。圖／大甲李綜合提供
中榮心臟內科醫師黃祺耀目前駐診在大甲李綜合醫院，近來發現一名40多歲男子因血糖失控導致2次中風。圖／大甲李綜合提供

心肌梗塞 台中

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