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臥室裡「1物」快丟掉！腫瘤專家示警：沒接觸仍增罹癌風險

聯合新聞網／ 綜合報導
專家表示，樟腦丸是最不建議使用的居家用品之一，尤其放置於衣櫥、儲藏室等通風不佳的空間時，化學物質容易累積，長期反覆吸入低濃度氣體，可能提高健康風險。示意圖／ingimage
專家表示，樟腦丸是最不建議使用的居家用品之一，尤其放置於衣櫥、儲藏室等通風不佳的空間時，化學物質容易累積，長期反覆吸入低濃度氣體，可能提高健康風險。示意圖／ingimage

近年民眾越來越重視居家環境安全，但有些看似平凡的家用品，長期使用恐暗藏健康風險。美國多名腫瘤科與胸腔科專家近日提醒，一項許多家庭沿用多年的防蟲用品「樟腦丸」，因會持續釋放有害化學物質，若長時間暴露在密閉空間中，可能增加罹癌及其他健康風險，建議民眾若有其他替代方式，可考慮停止使用。

根據Parade報導，專家指出，樟腦丸本質上屬於農藥，主要用來防止衣蛾及其他害蟲啃食衣物，其成分通常含有高濃度萘（naphthalene）或對二氯苯（1,4-二氯苯）。這兩種物質會經由「昇華」作用，由固體直接轉變為氣體，持續釋放至周遭空氣中，因此即使沒有直接接觸，人體也可能因吸入揮發氣體而暴露於化學物質。

美國邁阿密大學米勒醫學院西爾維斯特綜合癌症中心研究員道納特（Sylvia Daunert）表示，樟腦丸是她最不建議使用的居家用品之一，尤其放置於衣櫥、儲藏室等通風不佳的空間時，化學物質容易累積，長期反覆吸入低濃度氣體，可能提高健康風險。

賓州大學佩雷爾曼醫學院腫瘤科醫師伊曼紐爾（Ezekiel J. Emanuel）也建議民眾盡量避免使用樟腦丸。另一名胸腔暨重症醫學專家艾爾薩耶格（Ashraf Elsayegh）則強調，不必因偶爾接觸而過度恐慌，真正值得注意的是長時間、持續暴露，若使用環境通風良好，風險相對較低，但多數人往往將樟腦丸放在密閉衣櫃內，更容易增加暴露機會。

專家說明，萘已被列為可能致癌物，除了存在於樟腦丸，也可見於香菸煙霧、汽車廢氣及森林火災煙霧中，人體吸收後可能造成紅血球受損，嚴重時甚至影響肝腎功能；至於對二氯苯則被世界衛生組織（WHO）列為2B級可能致癌物，目前美國環保署（EPA）也正持續評估其健康風險。短期接觸可能引發頭痛、噁心及呼吸道刺激，若長期暴露，恐增加器官受損風險。

除了樟腦丸外，道納特也提醒，可能釋放甲醛的壓製木製家具、含PFOA全氟辛酸的老式不沾鍋、香氛蠟燭、線香，以及部分含嘉磷塞的除草劑，也都值得留意。她建議，平時可保持室內通風、使用HEPA空氣清淨機，並優先選擇天然或無香精產品，以降低接觸有害物質的機會。專家也強調，多數癌症並非單一產品造成，民眾無須過度恐慌，但若能減少長期暴露於潛在致癌物，仍有助於降低健康風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

癌症 腫瘤 致癌物質

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