藥局買不到！事後避孕藥擬實施流向追蹤 藥界憂延誤治療影響藥效

衛福部今天預告將Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate三項藥物納入藥品流向追蹤，其中2項藥品為事後避孕藥，雖需醫師處方才可領用，但因需求緊急，現行民眾多自行至藥局購藥，藥師考量民眾用藥急迫性，多會提供民眾使用。藥師指出，食藥署近期密集舉行專家會議討論避孕藥轉指示用藥，如今反而出手嚴管，未來民眾取得事後避孕藥時間恐要延後。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，納入追訴或追蹤藥品，藥商需定期申報藥品庫存及供應數量，衛生主管機則進行流向勾稽統計，掌握藥品供應情況，6月25日預告新增墮胎藥Misoprostol，及二款事後避孕藥Levonorgestrel、Ulipristal acetate，共3項醫師處方藥納入管理，原因為考量近期疑似非法販售違規情形，依法加強管理，預告期間60天，各界可表達意見。

不過，事後避孕藥議題備受爭議，這類藥品需在72小時內服藥效果較佳，加上性行為隱私特性，許多擔心懷孕伴侶，自行至藥局購藥，藥師多會確認用藥者身體狀況後提供藥品並進行衛教，不會因民眾未出具處方箋就拒絕給藥。事涉婦女懷孕自主權，藥界及婦女團體倡議多年，盼衛福部將事後避孕藥轉類為藥師指示用藥，讓民眾不必費時看診，可即時用藥避免影響藥效。

藥師公會全聯會副發言人王明媛指出，不可否認民眾有事後避孕需求時，可在許多藥局於沒有處方箋情況下取得用藥，若食藥署管制流向，將導致此用藥路斷，未來民眾性行為未做好避孕措施時，必須至婦產科診所或醫院就醫，排隊問診甚至經超音波檢測才可取得處方，萬一遇到周休2日，恐需等待48小時以上，且事後避孕藥「愈晚服藥、失敗機率愈高。」

王明媛指出，包括鄰國日本在內，全球已有90多國家已開放民眾在藥局可購得事後避孕藥，世衛組織已認定Levonorgestrel安全無虞，且食藥署近期密集邀集各界專家討論事後避孕藥轉類，竟做出與政策方向相悖的管理措施，盼外界別以極端副作用案例，阻撓民眾生育決定權及用藥安全，檯面下現況拿得到藥，為何不讓其合法，轉類指示用藥，搭配藥師衛教，讓民眾用藥更安全。