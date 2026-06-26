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外送專法7月21日上路 平台停權外送員須提可供檢視事證

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「外送員權益保障及外送平台管理法」將於7月21日上路，勞動部今公告三項子法，規範外送員報酬保障、派單資訊透明化、申訴救濟制度、經濟補償等。本報資料照片
「外送員權益保障及外送平台管理法」將於7月21日上路，勞動部今公告三項子法，規範外送員報酬保障、派單資訊透明化、申訴救濟制度、經濟補償等。本報資料照片

外送員權益保障及外送平台管理法」將於7月21日上路，勞動部今公告三項子法，規範外送員報酬保障、派單資訊透明化、申訴救濟制度、經濟補償等。其中，當平台業者對外送員做出停權、終止契約處分時，應提供具體理由及行為態樣、足以讓外送員自我檢視的事證，事實發生區間不得超過3天等。

勞動部表示，今發布「外送員權益保障及外送平臺管理法施行細則」、「外送員終止外送服務契約經濟補償辦法」及「外送服務定型化契約應記載及不得記載事項」等三項子法，未來外送員享有「報酬更明確」、「申訴找得到」、「派單更透明」、「補償有制度」的保障，並促使外送平台業者建立更透明、公平且合理的經營機制。

勞動部說，「外送員權益保障及外送平臺管理法施行細則」主要針對外送專法所定基本報酬保障、派單資訊透明化、契約終止事由、申訴救濟制度、保險保障、天然災害停止營業區域的行車路線、職業災害通報及主管機關權責等事項，明定執行程序、認定標準及相關作業規範，作為外送專法執行的重要依據。

「外送員終止外送服務契約經濟補償辦法」則明定外送員依外送專法第8條第1項規定，外送平台業者有違法、違約等法定事由而主動終止外送服務契約時，業者所應給付經濟補償的計算基準、給付方式及給付期限等事項。

勞動部指出，經濟補償以外送員服務年資及平均報酬為計算基礎，每滿1年發給二分之一個月平均報酬；服務年資未滿1年者，按比例計給，最高以6個月平均報酬為限。此外，平台業者應於契約終止後60日內完成給付，保障外送員權益。

至於「外送服務定型化契約應記載及不得記載事項」，明定契約中應記載報酬計算與給付方式、停權事由及期間、申訴救濟制度、各項保險保障、爭議處理機制及職業安全衛生規範等。同時，禁止業者片面變更重要權利義務事項、將經營成本轉嫁予外送員、任意扣減報酬、抽取外送員小費、強制外送員上線，或限制外送員與其他外送平台業者合作等不公平約款。

此外，勞動部表示，本次定型化契約明確要求外送平台業者作成停權或終止契約決定時，應提供具體事實理由、事實發生區間不得超過3天、調查情形、足以讓外送員自我檢視的事證、申訴管道等資訊；停權事由及期間並應符合明確性、可歸責性、公平性及比例性原則。

另，業者因配合外送專法施行而重新簽約，或因組織調整、業務移轉而由關係企業重新簽約者，外送員原有服務年資均應併計，不得因此中斷。

勞動部 外送員

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