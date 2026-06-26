快訊

彰化驚見「保鮮膜棉被裹屍」長髮蠟化屍體遭棄置荔枝園…恐已死亡多日

委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

看人類搬沙發太辛苦 橘貓努力墊腳舉手幫忙：朕來就好奴才先去休息

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風積淹水注意4疾病 健保卡不見？ 健保署：還是能看醫師

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
米克拉颱風外圍環流致災性豪雨造成部分區域災情，健保署說，有民眾無健保卡但需要就醫情事，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。本報資料照片
米克拉颱風外圍環流致災性豪雨造成部分區域災情，健保署說，有民眾無健保卡但需要就醫情事，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。本報資料照片

米克拉颱風外圍環流致災性豪雨造成部分區域災情，疾管署表示，民眾清理家園時易因接觸汙水、汙泥或因環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情，民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟。健保署也說，有民眾無健保卡但需要就醫情事，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。

疾管署說明，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的鉤端螺旋體、類鼻疽等病源菌暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外尚可能造成吸入性感染，請民眾清理家園時除佩戴防水手套及長靴外，亦請佩戴口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴。另外呼籲糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症患者，或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫並告知醫師是否有汙水、汙泥接觸史，以利即早診斷與治療。

疾管署指出，水災地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。並請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手。

疾管署提醒，國內今年已出現登革熱本土病例，加以近日高溫持續且雨後環境有利病媒蚊孳生，籲請民眾雨後主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外是否有積水容器，將積水倒掉並將不必要的容器清除回收，若有大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，必須留下的容器也要仔細刷洗去除蟲卵後，妥善收拾晾乾並予以倒置。如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

醫療院所受理民眾因受災無法持健保卡就醫，請於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

健保署長陳亮妤說，民眾健保卡如因受災毀損或遺失，可申請免費換發新卡。請於健保卡申請表上註明「米克拉颱風豪雨受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所、部分公所及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥（02）4128-678洽詢。

另外，民眾如因受災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，亦可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。

米克拉颱風外圍環流致災性豪雨造成部分區域災情，疾管署表示，民眾清理家園時易因接觸汙水、汙泥或因環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情，民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟。報系資料照
米克拉颱風外圍環流致災性豪雨造成部分區域災情，疾管署表示，民眾清理家園時易因接觸汙水、汙泥或因環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情，民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟。報系資料照

傳染病 疾管署

延伸閱讀

鞋襪濕了還硬撐？醫曝4大健康危機：蜂窩性組織炎恐找上門

防米克拉外圍強降雨！ 緊隨高屏後台中宣布開設水災三級應變中心

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

內湖淹水慘…清潔隊狂清泡水家具 居民嘆不知怎算財損

相關新聞

南部整夜大雷雨原因曝 粉專：米克拉幫倒忙 幸好暖濕西南風準備減弱

南部平地整夜都在大雷雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原因其實就是暖濕但不夠強的西南風。

下雨天沒精神是身體「濕氣重」？ 營養師教5招讓身體更輕盈

一遇到下雨天，許多人會感覺昏昏沉沉、提不起精神，有人會覺得是否是自己體內「濕氣重」，不過營養師高敏敏表示「濕氣重」並不是現代醫學診斷名稱，會覺得懶洋洋大多是生活及飲食習慣所造成，與其想要將身體「排濕」，不如先從生活習慣改變比較重要。

台鐵南迴線通了 竹中至竹東邊坡落石影響…仍採公路接駁

大雨狂炸西半部，台鐵一早狀況頻頻，但工作人員盡量搶通，截至上午10時，僅竹中=竹東間因邊坡落石影響，仍雙向不通，啟動公路接駁。

台灣推18招搶救少子化危機…這2國給津貼、找幫手「生育率照樣落底」

少子化，這場危機並非台灣獨有，包括鄰近的日本、韓國、新加坡，甚至是生育率長年穩居已開發國家前茅的北歐五國，生育率都開始下滑，在台灣已宣布調整人口戰略，以應對這場日趨嚴重的國安危機後，各國的作法有哪些可供台灣借鏡？為何新加坡沒有高房價問題，生育率也救不起來？ 近期政府端出18項政策搶救生育率，其中最受關注的，自然就是每月5000元的成長津貼。而這項政策並非台灣獨創，其中位於東歐的波蘭經驗，物價水準跟台灣差不多、生育率長年居於歐盟後段班的波蘭，最值得台灣參考。波蘭曾於2016年推出「family 500+」政策，提供未滿18歲的兒童，每月500茲羅提（約新台幣4000餘元），但這項政策對於提振生育率的效果，可說不如預期。 波蘭經驗，每月發錢效果短且不均 「family 500+上路後，2017、2018年的生育率有提升，但後繼無力，之後一路急劇下降，到現在，波蘭生育率又回到歐盟最低，」托盟發言人李庭欣受訪指出，除了政策效果曇花一現外，後續也有研究發現，這項政策真正的受惠對象，大多是年紀30歲以上的族群，「年輕一點的女性，他們的生育意願完全不受這些錢影響，」因此發錢政策不但效果有限，從

吐司升級不用花錢！烘烤前多做1步驟 網實測驚呼：口感差很多

想讓吐司外酥內軟，其實不必添購昂貴烤箱。日本網站《Trill》近日分享一項在網路上爆紅的「吐司升級術」，只要在烘烤前多做一個簡單步驟──讓吐司表面快速沾上一層自來水，就有機會烤出外層酥脆、內部鬆軟又帶有Q彈口感的吐司，引起不少網友討論。

40歲糖尿病男血糖失控 短期內「二次心肌梗塞」險送命

年僅40多歲的台中男子日前工作到一半突然感到一陣胸悶、胸痛，警覺不對勁趕緊奔向急診，經醫檢後研判為急性心肌梗塞，所幸大甲李綜合醫院火速啟動心導管手術放置支架，才成功將他從鬼門關前拉回。醫師黃祺耀透露，患者近期才因心肌梗塞在其他醫院治療出院，未料因為糖尿病、膽固醇偏高又沒好好控制血糖，導致血管在短時間內「二次梗塞」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。