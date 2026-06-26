颱風積淹水注意4疾病 健保卡不見？ 健保署：還是能看醫師

米克拉颱風外圍環流致災性豪雨造成部分區域災情，疾管署表示，民眾清理家園時易因接觸汙水、汙泥或因環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情，民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟。健保署也說，有民眾無健保卡但需要就醫情事，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。

疾管署說明，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的鉤端螺旋體、類鼻疽等病源菌暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外尚可能造成吸入性感染，請民眾清理家園時除佩戴防水手套及長靴外，亦請佩戴口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴。另外呼籲糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症患者，或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫並告知醫師是否有汙水、汙泥接觸史，以利即早診斷與治療。

疾管署指出，水災地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。並請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手。

疾管署提醒，國內今年已出現登革熱本土病例，加以近日高溫持續且雨後環境有利病媒蚊孳生，籲請民眾雨後主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外是否有積水容器，將積水倒掉並將不必要的容器清除回收，若有大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，必須留下的容器也要仔細刷洗去除蟲卵後，妥善收拾晾乾並予以倒置。如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

醫療院所受理民眾因受災無法持健保卡就醫，請於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

健保署長陳亮妤說，民眾健保卡如因受災毀損或遺失，可申請免費換發新卡。請於健保卡申請表上註明「米克拉颱風豪雨受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所、部分公所及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥（02）4128-678洽詢。

另外，民眾如因受災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，亦可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。