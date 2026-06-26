遠距醫療擴大適用！衛福部：納海外求學生、監所通訊診療不限科別

新冠疫情後，衛福部2024年擴大遠距醫療項目，新增慢性病、矯正機關等5類型患者可接受通訊診療，但實際開放項目仍相對有限。衛福部今天宣布，將擴大監獄收容人視訊看診項目，由現行精神科擴大至所有科別，並與教育部及台灣遠距醫療服務聯盟等單位合作，提供海外求學青年遠距看診資源，部長石崇良說，將持續擴大服務範圍，嘉惠海外國人、台商及僑胞。

石崇良說，「通訊診察治療辦法」2024年修正通過，衛福部同步檢討適用對象及服務內容，鬆綁相關規定，截至去年為止，國內所有偏鄉地區民眾，可接受不分科別遠距會診，矯正機關收容人，過去僅開放精神科一科別可採遠距會診，昨天立委鍾佳濱舉行協調會，衛福部、法務部達成共識，將擴大至所有科別均可採遠距醫療，照顧收容人就醫權利。

衛福部2024年起，先針對越南僑居民眾啟動通訊診療擴大方案，後續擴大至菲律賓、馬來西亞、上月起開放旅居印尼民眾使用相關資源。石崇良指出，今天進一步擴大至海外求學、實習學子，可使用與民間合作的公益遠距醫療平台「看醫生」進行遠距醫療，盼藉此讓海外學子克服語言文化、醫療制度差異，由人親、土親的我國醫療同仁協助。

石崇良指出，過去國際遠距醫療，侷限於海外國人欲回台接受醫療處置時，可先進行遠距資源，或慢性病患無法回國時，可透過遠距醫療取得處方，由國內親友協助送藥，本次「看醫生」平台串連健保「健康存摺」，且醫療人員可調閱健保雲端醫療資料庫，掌握病人過去病史及用藥禁忌，於遠距診療過程中更快掌握，加速診斷時間，切合病人需要。

台灣遠距醫療服務聯盟指出，「看醫生」為公益遠距醫療平台，自2024年起陸續於越南、馬來西亞、菲律賓、汶萊及印尼等地提供服務，整合台中榮總醫院、童綜合醫院、秀傳醫療體系，及中華電信、LINE等數位科技，提供24小時緊急救援，及線上健康諮詢、醫師視訊診療，甚至國際醫療轉送鞋調整服務，本次擴大申請對象，除長居海外民眾，留學青年族群也可使用。