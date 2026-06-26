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台灣觀光部落嘉年華 蕭美琴：讓國際認識台灣多元文化

中央社／ 台北26日電

「2026台灣觀光部落嘉年華」今天在台北車站1樓大廳登場。副總統蕭美琴以中英文致詞，並希望以部落為起點，讓國際社會認識台灣多元的文化與豐富內涵。

交通部觀光署率轄下7大國家風景區，與文化部、內政部原民會、勞動部、農業部，已連續13年舉辦部落嘉年華，今年以「原味漫旅」為主題，把部落餐桌搬進台北車站，上午舉行開幕典禮，美國在台協會台北辦事處副處長梁凱雯（Karin M.Lang）等多國外賓也出席。

蕭副總統致詞時說，台灣人共同的故事就是對多元文化的尊重，即使來自不同地區、使用不同語言、擁有不同文化與傳統，仍共同珍惜這片土地；台灣有16個原住民族，各自擁有獨特的文化、宗教與語言，每一個部落的故事都值得被認識。

副總統表示，台灣不僅以科技聞名，更深層的價值在於文化、人文、溫暖與待客之道，這些特質可在造訪原住民族社群時真切感受。她舉先前接待歐洲代表赴花蓮參訪的經驗，指出對方不僅欣賞當地飲食與文化，也參與慢跑等活動，形成健康且充實的交流經驗。

蕭副總統強調，希望國際社會能從部落出發，更全面地理解台灣的多元文化與豐富內涵。

副總統也提到，唯有深入部落、理解其千百年來傳承的文化，台灣人才能更認識自己的土地，並對未來更具信心。

蕭副總統說，部落嘉年華不僅有豐富活動、美食與傳統，也有歲時祭儀等慶典值得體驗，希望民眾在認識台灣文化的同時，能透過實際消費支持部落產業，使其持續壯大與延續，進而提供部落青年留在家鄉發展的機會，兼顧地方經濟貢獻與傳統保存。

蕭副總統也對在場的外賓介紹，由交通部觀光署推動的原住民族旅遊宣傳活動，旨在展現原住民族文化的活力與深度，並強調原住民族文化是台灣人民精神的重要基礎，呈現不同故事、語言與宗教所交織出的多彩樣貌，也反映台灣人包容多元文化的精神。

副總統提到近期訪問帛琉時，曾說明海洋並非隔閡而是連結，文化、自然景觀與彼此欣賞皆可透過交流相互連結；也提及蘭嶼達悟族與菲律賓巴丹群島之間，就是透過傳統獨木舟重新建立歷史與文化連結。

部落嘉年華舉辦到28日，共有30場活動，除能欣賞不同原住民族的表演，還可逛市集、參加趣味遊戲，現場規劃7大國家風景，還有7大風景區名廚群共同料理菜色並親自說菜。

蕭美琴 原民會 內政部

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