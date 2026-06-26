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台灣已36天無顯著有感地震 打破2011年紀錄

中央社／ 台北26日電

根據中央氣象署資料，從5月20日編號047地震後，台灣已36天無顯著有感地震，打破2011年紀錄，地震中心主任吳健富說，沒有顯著地震不代表即將發生大地震，民眾勿過度恐慌。

根據中央氣象署資料，5月20日晚間8時25分，台灣發生編號047顯著有感地震，那日地震後至今天為止，台灣已經36天無發生顯著有感地震，打破2011年35天的紀錄。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，台灣確實已36天沒有「顯著有感地震」，打破2011年紀錄，但這只是統計數據上的紀錄，目前無法以此來進行地震預測。

吳健富也說，從地震學理論來看，台灣近年地震活動頻繁，包含2022年發生池上、關山地震、2024年的0403花蓮地震以及去年2025年0121嘉義大埔地震，代表板塊一直有持續釋放累積的能量，近期顯著有感地震減少，代表板塊可能進入能量重新累積的過程。

不過，吳健富也強調，這只是地震學上的一種解讀，不能據此預測下一次地震何時發生，且不是只有顯著地震才會列入編號地震，標準包含規模4以上以及符合一定震度門檻，因此即使下一次出現編號地震也不代表一定是大地震。

吳健富表示，台灣1年約會發生3萬6000至4萬個地震，本來就是多地震國家，民眾不必因36天沒有顯著有感地震而恐慌，目前沒有任何科學證據可預測下一次地震，呼籲民眾應平時就做好防震準備。

地震 中央社

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