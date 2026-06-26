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檳榔攤長大的醫師拚到醫院副院長 自曝「不值班就在檳榔攤」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰濱秀傳紀念醫院副院長、體重控制中心主任林建華（中）出身嘉義東石檳榔攤家庭，出書「不值班，我就在檳榔攤」寫自己的成長歷程與醫病故事。圖／彰濱秀傳提供
彰濱秀傳紀念醫院副院長、體重控制中心主任林建華（中）出身嘉義東石檳榔攤家庭，出書「不值班，我就在檳榔攤」寫自己的成長歷程與醫病故事。圖／彰濱秀傳提供

彰濱秀傳紀念醫院副院長、體重控制中心主任林建華，出身嘉義東石檳榔攤家庭，從「放牛班」一路苦讀當上醫師，他將自身成長歷程、原生家庭記憶與行醫體悟，集結出版新書「不值班，我就在檳榔攤」。新書今日在院內分享，林建華談起已故父親時哽咽落淚，他說，新書出版後把書放在祖先供桌前與父親分享，希望告慰父親在天之靈。

林建華回憶，童年成長於嘉義東石的檳榔攤家庭，家中甚至沒有廁所，需步行約200公尺至活動中心如廁，夜晚因恐懼只能在草叢或水溝旁解決生活需求。家庭環境中充斥麻將、檳榔與大家樂文化，他稱自己是家族中的「倒吊子」，因為不抽菸、不喝酒、不吃檳榔，也不涉賭博，在相對艱困的環境中從放牛班一路拚進嘉義高中，再考取國防醫學院，踏上醫師之路。

即使如今已是外科醫師與醫院副院長，林建華仍保留返鄉幫忙顧檳榔攤的習慣。他說背包裡總放著一本到處閱讀，等待開刀、值班或門診空檔就拿出來翻閱，而家鄉的檳榔攤則是自己的「鄉下咖啡館」。

林建華的父親過世後他曾陷入遺憾中，因此選擇從原生家庭出發，誠實記錄成長過程，也書寫家庭環境如何形塑自己的人生觀，以及行醫多年在診間內外所見的生命故事。他表示，醫療工作講求效率與精準，寫作讓他能放慢腳步，重新整理生命中的記憶與感受，看似平凡的小事，經過時間沉澱後，往往蘊藏著深刻的人生意義。

他也幽默指出，支持他的方式有兩種，一種是「努力生病」，另一種是「買我的書」，並補充希望大家多買書、少進醫院。他期待這本書能成為讀者人生中的陪伴之書，在不同時刻閱讀，都能產生新的理解與共鳴，在字裡行間找到溫暖與力量。

「不值班，我就在檳榔攤」發表會於彰濱秀傳紀念醫院一樓大廳舉行，吸引院內醫護人員及民眾參與，現場氣氛溫暖，不少人表示書中故事雖然平實，卻真實動人，展現醫者與人生交會的另一面。

彰濱秀傳紀念醫院副院長、體重控制中心主任林建華出書「不值班，我就在檳榔攤」寫自己的成長歷程與醫病故事，他將新書擺在祖先供桌上，以慰父親在天之靈。圖／彰濱秀傳提供
彰濱秀傳紀念醫院副院長、體重控制中心主任林建華出書「不值班，我就在檳榔攤」寫自己的成長歷程與醫病故事，他將新書擺在祖先供桌上，以慰父親在天之靈。圖／彰濱秀傳提供

彰濱秀傳紀念醫院副院長、體重控制中心主任林建華出書「不值班，我就在檳榔攤」寫自己的成長歷程與醫病故事，今天在院內舉辦簽書會。圖／彰濱秀傳提供
彰濱秀傳紀念醫院副院長、體重控制中心主任林建華出書「不值班，我就在檳榔攤」寫自己的成長歷程與醫病故事，今天在院內舉辦簽書會。圖／彰濱秀傳提供

檳榔 醫師 彰濱秀傳

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