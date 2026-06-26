捷運三鶯線6月30日正式通車 免費試營運2個月…發車時間曝光

新北捷運三鶯線6月30日正式通車。新北捷運公司表示，將於當天下午2點發出首班車，隨即展開為期2個月的試營運，從6月30日通車日至8月31日止，凡持電子票證進出站刷卡皆可免費搭乘，未持電子票證須買單程票，試營運營業時間為上午10點至下午8點，尖峰班距6分鐘，離峰班距8分鐘，並視現場人潮滾動調整。

新北捷運公司表示，在免費試營運期間將持續收集民眾意見以優化相關設施，並利用非營運時段由工程統包廠商進場調整改善；後續也將視系統運作狀況，滾動式檢討並逐步延長營運時間，以提供旅客更優質的服務，正式收費日期則將另行宣布。

新北捷運公司表示，免費試營運目的在透過實際載客進行「壓力測試」並收集民眾實際搭乘感受，工程統包廠商將利用非營運時段，針對各項回饋意見進行優化，同時檢討無人駕駛系統的舒適度與自動化參數並逐一調整，隨後再逐步延長營運時間，以充分滿足通勤族群的需求。

三鶯線全長14.29公里，全線設有12座車站。其中，LB01頂埔站可與台北捷運板南線頂埔站銜接轉乘，LB08鶯歌車站則可與台鐵鶯歌站轉乘，將讓三鶯地區居民往返雙北市區更加便利快捷。正式營運後，每日營業時間將採6時至24時之全時段營運規劃；票價則比照雙北捷運採階梯費率制，起程票價為20元，最高票價為35元。

新北捷運公司表示，自6月30日至8月31日試營運期間，除6月30日通車首日為下午2點至下午8點，其餘試營運時間為上午10點到下午8點，行駛區間均為「全程車」，尖峰班距為6分鐘，離峰班距為8分鐘。未來正式收費後的運行模式，也維持由LB01頂埔站運行至LB12鶯桃福德站，整體行駛時間約為30分鐘。