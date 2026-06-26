大雨狂炸 氣象署最新雨量預測 高雄山區明天上半天達停班課標準

受鋒面及西南風影響，大雨狂炸西半部，根據氣象署下午1時發布最新雨量預測，今天下午2時至明天下午2時，24小時內僅高雄山區達停班停課標準，但停班課與否，仍以地方政府公布為主。

氣象署持續針對本島除花蓮外所有縣市及澎湖發布雨量特報。高雄、屏東兩處仍處於超大豪雨特報範圍，恆春半島、台南、新竹縣及新北山區，則是大豪雨特報；新北平地、台北、桃園、竹市、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣市及台東山區豪雨特報；基隆、南投及台東平地大雨特報。

其中，高雄山區未來24小時預測雨量達150毫米至250毫米，山區部分已達200毫米警戒值標準。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。