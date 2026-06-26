為吳明賢祈福 石崇良籲莫打擾醫療團隊與家屬

台大醫學院長吳明賢病倒前，心繫內科住院醫師招收創新低。衛福部長石崇良今天說，將調升值班與診察費，優先挹注辛苦科別。並為吳明賢祈福，籲外界不要打擾醫院團隊及家屬。

吳明賢於2020年8月至2025年7月擔任台大醫院院長，2025年8月起擔任台大醫學院院長迄今。他23日OHCA住院至今已4天，詳細病情無法對外說明，據了解目前仍在加護病房。

衛生福利部長石崇良第一時間對於吳明賢病倒曾表示難以相信，盼各界集氣。他今天上午出席活動，會前接受媒體聯訪時說，雖然尚未前往探視，但相信台大醫療團隊正全力救治，呼籲大眾共同為吳明賢祈福加油，並儘量減少到醫院探視，避免干擾醫療團隊及家屬；未來若有進一步好消息，會在徵得家屬同意後對外說明。

至於吳明賢倒下之前仍憂心今年內科住院醫師全國招收率僅61%，創歷史新低。石崇良表示，內、外、婦、兒包含急診這5大科都是衛福部長期在關注的，所以每年都有監測招收情形。

「外科招收率目前穩定維持在90%左右」，石崇良指出，但內科今年初步回報的招收率僅約60%，相較往年85%至90%的水平，呈現「懸崖式下降」，令他感到十分訝異。

石崇良強調，對於大家所期待的「不同工不同酬」，辛苦的科應該優先調整，健保已經積極在做了，他舉例，近期會先調整胸腔內科，先挹注資源，包括提高有呼吸器病人的照護品質，同時讓這個費用有一定的比例回饋到醫事人員的收入面。

針對各行各業人力短缺帶來的排班衝擊，石崇良表示，已請健保署研議調升需值三班、值夜班科別的診察費或值班費用，後續與內科醫學會深入瞭解招收率下降的背後原因，提出更完整的配套對策。