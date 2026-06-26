柯文哲拋安樂死議題引發討論 石崇良：形同加工自殺 仍有諸多爭議

民眾黨創黨主席柯文哲公開一名「夏柯—馬利—杜斯氏症（CMT）」罕病患者赴瑞士安樂死，引發討論。外界批評，衛福部對罕病預防不力，現行長照又接不住罕病患者。對此，衛福部長石崇良強調，安樂死形同「加工自殺」，在全球均仍有爭議，衛福部先從擴大新生兒篩檢，提供遺傳諮詢補助等，落實罕病防治，也盼長照資源減輕家屬負擔。

「善終是每個人的期待。」石崇良說，衛福部政策方向長期以幫助病人善終為目標，過去推動安寧緩和醫療，近年則有「病人自主權利法」，持續推動病人自主，至於安樂死，作法「更積極」，形同「加工自殺」，以外力加速縮短病人性命，這在全球都仍有爭議，國內社會也須從倫理、社會、文化各層面凝聚共識，還需時間持續努力。

石崇良說，針對罕病患者，衛福部將自7月起擴大公費新生兒篩檢項目，納入罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）後，項目合計22項，其中18項為罕見疾病，盼藉此提前診斷時間，讓醫療盡早介入，減少後續失能機會；全民健保罕病給付亦不斷提升，除民眾保費外，政府每年挹注公務預算，加速罕病用藥給付，而長照服務除提供高齡長者，也將身障者納入，將不斷檢討盼符合需求。

罕見疾病基金會日前指出，「夏柯—馬利—杜斯氏症（ＣＭＴ）屬於罕見疾病，無有效治療藥物，國內通報病患數695人，其中34人過世，現存患者661人，其中就包括了民眾黨創黨主席柯文哲日前拜會的這對罕病姊弟，但也有病友展現極高求生意志，即使乘坐輪椅仍積極看待人生。

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