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台鐵2處仍中斷啟用公路接駁 陳世凱視察：優先提供旅運資訊
豪大雨影響，台鐵一早連發4起運務通知，截至目前為止，平溪線瑞芳=菁桐間及內灣線竹中=竹東間因大雨啟動公路接駁。交通部長陳世凱視察台鐵一級應變小組，指示應優先提供旅運資訊，並待積水退後，儘速完成設施檢查。
滯留鋒面及西南風影響，陳世凱今天上午8時25分前往台鐵公司一級應變小組，視察列車運轉整理及應變情形。除聽取台大天氣團隊說明後續天氣預測，也掌握台鐵列車運轉整備情形，並與台鐵南區應變小組進行視訊連線，了解南部路線受豪大雨影響及相關應變作為。
陳世凱指示台鐵應迅速將列車運行資訊傳達給旅客及第一線同仁，同時密切掌握平交道與路線積淹水情形，以及後續搶修進度，待積水消退後立即完成設施檢查，以最快速度恢復正常運作。
陳世凱說，因應極端氣候日益頻繁，台鐵未來應全面強化路線排水系統，提升排水設計及排水標準，以降低豪大雨對鐵路營運造成的衝擊，提升整體營運韌性。
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