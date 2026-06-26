SMA納公費新生兒篩檢、遺傳諮詢擴大補助 新手父母最高省逾萬元

我國少子化趨勢難扭轉，衛福部國健署今天宣布將罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）納入公費新生兒篩檢項目，納入後新生兒公費篩檢項目擴增為22項，並提高產前遺傳診斷、血液細胞遺傳學診斷、新生兒篩檢等補助費用額度，調幅最高2000元，新生兒篩檢補助全免。民眾經醫療院所評估符合補助資格者，收費時直接扣除補助額度，不必另外申請，新制將在7月1日上路。

產前遺傳診斷或稱「遺傳諮詢」，適用34歲以上孕婦本人或配偶罹罕見遺傳性疾病或有家族遺傳病史者，可於產前確認遺傳風險，補助額度將從5000元提升至7000元；血液細胞遺傳學檢查適用孕婦本人或四親等內血親疑似有遺傳性疾病者，補助額度將從1500元提升至3500元；新生兒篩檢則從原先補助200元提升至750元費用全免。3項合計補助額度為1萬1250元。

國健署婦幼健康組組長林宇旋說，擴大補助是為因應少子化及高齡產婦人數增加，減輕育兒風險，而產前遺傳診斷及血液細胞遺傳學檢查費用依各家醫療院所各有不同，新增補助額度可涵蓋多數院所檢驗費用；新生兒篩檢若發現陽性，將安排進一步複檢檢查，如確診遺傳性罕見疾病，將轉介醫療院所遺傳諮詢中心治療。

國健署署長沈靜芬指出，早發型SMA病友多於1歲前發病，出現肌肉無力症狀，影響呼吸吞嚥，導致神經、肌肉無法正常發展，需長期臥床以鼻胃管餵食，健保已給付3項SMA治療用藥，可減輕症狀，幫助病人維持正常神經、肌肉功能，不過，罕見疾病發生率低於萬分之一，需靠篩檢揪出異常，並及早處理，也希望藉此讓年輕世代不必害怕生養小孩。

不過，許多民眾擔心篩檢確診恐被保險拒保，為此不願接受公費篩檢。對此，沈靜芬說，正持續與保險公司溝通，確保民眾不因篩檢確診影響保險，新篩檢政策上路恐導致民眾誤解，將持續宣導。衛福部長石崇良則說，將與金管會討論，讓保險業者了解補助篩檢項目均為可治療疾病，且有健保給付治療選項，不該因檢出異常而拒保。

本次篩檢經費是由中央與地方政府共同編列，外界關注擴大篩檢補助是否可有效緩解少子化壓力？對此，石崇良說，生育率提升需多方面進行，除增加補助減輕家屬負擔，也須改善女性職場支持、住宅政策等，需跨部會提出相應政策，本次擴大新生兒公費篩檢補助，是希望除催生之外，也要讓生下的孩子活得健康。