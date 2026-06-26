淡江大橋「長青春痘」爆工程缺失 公路局：待雨停將進場改善

才剛通車一個多月的淡江大橋馬上爆出工程缺失，有民眾目擊人行道上PU跑道突然冒出一顆一顆小泡，不到100公尺目測30多顆，數量不少。公路局表示，應與塗層內部滯留水氣汽化產生體積膨脹有關，待雨停將會進場施作改善，7月中旬前將恢復原狀。

淡水八里居民期待多年的淡江大橋5月12日才通車，沒想到沒能挺住梅雨季的考驗，有民眾24日到淡江大橋時發現，人行道上PU鋪面多處出現氣泡突起，讓他直呼淡江大橋人行道「長青春痘了」。

公路局解釋，由於人行道PU鋪面是於冬季期間施工，環境濕度高，雖已嚴格依據標準作業程序進行曝曬乾燥，但PU塗層內部仍可能含有極些微的殘留水氣。再加上前些日子經高溫曝曬，導致圖層內滯留水氣汽化後體積膨脹、進而使塗膜內部壓力增加，引發局部鋪面起泡。

公路局表示，第一時間已請廠商現場勘查。由於修復工程對環境濕度要求極高，整體施工作業需連續2日以上好天氣，且施工前、中、後均不得有降雨情形，以防範二次水分滯留而影響PU黏著品質。公路局將待此波鋒面通過、天氣恢復穩定後進場施作。將切開起泡部位、排除氣體，待內部完全乾燥無水氣殘留後，注入專用彈性塗料進行內部黏著後封閉，預計於今年7月中旬前全面完成改善。