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大雨狂轟…國1部分路段泥水湧上路面 6處匝道預警性封閉

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高公局預警性封閉6匝道口。圖／bu_wuli提供
高公局預警性封閉6匝道口。圖／bu_wuli提供

鋒面與西南風影響，大雨狂轟西半部，不只平地出現災情，國道上也因為時雨量過高，出現明顯積水。有民眾在前往機場路上，拍下路面已被黃色泥水覆蓋，經過車輛只能放慢行駛、避免事故。高公局回應，已派員清淤，因應大雨，已預警性管制封閉6處匝道口。

大雨釀災情頻傳，有民眾拍下國1南下轉國3新竹系統前，因大雨導致邊坡泥水狂瀉，甚至湧上路面，行經路段時因積淹水嚴重，僅能放慢速度通過。

高公局表示，受到強降雨影響，國道1號96k至97k處南北雙向內側車道有積水情形，已派員清淤中並於CMS顯示請用路人減速慢行；另預警性交流道出/入口匝道管制封閉6處。

高公局提醒，相關路況訊息持續以高公局1968 app、官網及警廣更新，請預計會行經積水及封閉路段的駕駛朋友提早規劃替代道路、改道行駛。

高公局預警性封閉6匝道口。圖／bu_wuli提供
高公局預警性封閉6匝道口。圖／bu_wuli提供

雨量 高公局

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