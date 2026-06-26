外送三子法發布！禁片面降薪、平台違法需付補償金

配合《外送員權益保障及外送平台管理法》將於7月21日施行，勞動部26日發布《外送員權益保障及外送平台管理法施行細則》、《外送員終止外送服務契約經濟補償辦法》及《外送服務定型化契約應記載及不得記載事項》等三項子法。

此次就外送員權益保障，及外送平台業者管理相關事項，進一步訂定執行面之細部規範，請各外送平台業者在法規正式實施前，盡速檢視與調整目前營運制度及外送服務契約內容，以落實保障外送員權益。

勞動部表示，《外送員權益保障及外送平台管理法施行細則》、《外送員終止外送服務契約經濟補償辦法》及《外送服務定型化契約應記載及不得記載事項》等三項子法草案前於5月9日開始預告。

預告期間，除持續蒐集各界建議外，並召開多次會議，邀集外送平台業者、外送工會、地方政府及專家學者，就相關規範內容研商。三項子法完成法制作業程序後，已於今日正式發布，並將與外送專法同步於7月21日施行。

勞動部指出，未來透過相關制度的落實，將使外送員享有「報酬更明確」、「申訴找得到」、「派單更透明」、「補償有制度」的保障，並促使外送平台業者建立更透明、公平且合理的經營機制，進一步促進外送平台產業兼顧各利害關係人發展模式。

《外送員權益保障及外送平台管理法施行細則》，主要針對外送專法所定基本報酬保障、派單資訊透明化、契約終止事由、申訴救濟制度、保險保障、天然災害停止營業區域之行車路線、職業災害通報及主管機關權責等事項，明定執行程序、認定標準及相關作業規範，作為外送專法執行的重要依據。

《外送員終止外送服務契約經濟補償辦法》，明定外送員依外送專法第8條第1項規定，於外送平台業者有違法、違約等法定事由而主動終止外送服務契約時，外送平台業者所應給付經濟補償之計算基準、給付方式及給付期限等事項。

其中，經濟補償以外送員服務年資及平均報酬為計算基礎，每滿1年發給二分之一個月平均報酬；服務年資未滿1年者，按比例計給，最高以6個月平均報酬為限。此外，外送平台業者應於契約終止後60日內完成給付，以保障外送員權益。

《外送服務定型化契約應記載及不得記載事項》，則明定契約中應記載報酬計算與給付方式、停權事由及期間、申訴救濟制度、各項保險保障、爭議處理機制及職業安全衛生規範等重要事項。

同時禁止外送平台業者片面變更重要權利義務事項、將經營成本轉嫁予外送員、任意扣減報酬、抽取外送員小費、強制外送員上線，或限制外送員與其他外送平台業者合作等不公平約款，以提升契約透明度及公平性。

此次定型化契約已明確要求外送平台業者於作成停權或終止契約決定時，應提供具體事實理由、調查情形、相關事證及申訴管道等資訊；停權事由及期間並應符合明確性、可歸責性、公平性及比例性原則，以強化外送員工作保障。

另，外送平台業者因配合外送專法施行而重新簽約，或因組織調整、業務移轉而由關係企業重新簽約者，外送員原有服務年資均應併計，不得因此中斷，影響相關權益。