下雨天沒精神是身體「濕氣重」？ 營養師教5招讓身體更輕盈

一遇到下雨天，許多人會感覺昏昏沉沉、提不起精神，有人會覺得是否是自己體內「濕氣重」，不過營養師高敏敏表示「濕氣重」並不是現代醫學診斷名稱，會覺得懶洋洋大多是生活及飲食習慣所造成，與其想要將身體「排濕」，不如先從生活習慣改變比較重要。

高敏敏在臉書粉專寫道，不少人因為下雨天只能關在家裡，哪裡也不能去，因此容易造成飲食失衡、睡眠不足、活動量下降、水分代謝變差等情況，進而出現身體又重又累的感覺。高敏敏表示，如果當身體出現容易浮腫、容易囤積脂肪、痰多又咳嗽、食慾不佳、皮膚反覆出狀況、舌苔厚或有齒痕、睡不飽、不愛喝水、大便黏馬桶、分泌物較多這幾種情況，就真的要注意生活習慣了。

不過她也說即使有這些現象不一定等於「濕氣重」，也可能跟睡眠品質、壓力、肥胖、慢性發炎、過敏體質、腸胃功能或其他健康問題有關。高敏敏建議可以透過食物來幫助促進代謝、補充水分與維持循環，例如冬瓜、苦瓜、絲瓜、生薑、蔥、花椒、洋蔥、薏仁、綠豆、紅豆，這些食材當中不少都富含膳食纖維，而蔥、薑、洋蔥等辛香料含有不同植化素，也可維持身體機能及抗氧化。

高敏敏表示，當飲食與作息回到正軌，自然會比較輕鬆、有精神，因此與其迷信排濕秘方，不如先從生活中做到5件事，讓身體輕盈一點：