桃竹為何雨那麼大？氣象署曝鋒面徘徊 南部致災雨勢續襲…好天氣要等下周二

今天受到鋒面和西南風影響，台灣附近天氣不穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，西半部地區留意大雨或局部豪雨發生，花東地區今天也有機會出現短延時豪雨。氣象署持續發布大規模豪雨加強作業，在作業期間，發生對流的時候可能出現明顯強風陣雨，要多加注意。

趙竑表示，米克拉颱風目前位置在琉球群島附近，未來預估東北東方向朝日本九州南邊海面行進，它的中心離台灣愈來愈遠。在台灣附近有一道鋒面從華南延伸到台灣海峽側，台灣今天是在鋒面前緣，再加上隨著米克拉颱風北上，台灣附近以西南風環境影響，所以今天各地天氣不穩定，容易出現明顯的雨勢。

昨天降雨分布，趙竑說，昨天除了在北邊有鋒面所帶來的水氣之外，南邊因為隨著西南風逐漸增強，降雨比較明顯，中午過後有熱力作用加持之下，彰化地區也有出現比較明顯的雨勢，西半部地區昨天都有出現廣泛的短延時大雨，特別是在比較靠近台北的東側，以及台南以南的區域，降雨相當顯著。尤其高屏近山區，時雨量出現100毫米等級的致災性大雨情況。

他說，昨天時雨量最大出現在屏東九如134毫米，彰化埔心、高雄美濃也有111.5毫米。3小時雨量部分，北部地區、中南部地區都達到短延時豪雨等級降雨，高屏地區出現3小時200毫米的短延時大豪雨情況，高雄美濃3小時268.5毫米，屏東新埤和台北內湖都有出現3小時200毫米左右的降雨，相當可觀。

日累積部分以南台灣為主，趙竑表示，特別是在南高屏一帶，屏東地區有來到超大豪雨等級的情形，屏東九如昨天日累積雨量667毫米，高雄美濃455.5毫米。

趙竑表示，今天天氣還是不穩定，鋒面從華南延伸到台灣海峽側，回波分為兩個部分。鋒面影響以彰化以北的回波為主，有短延時強降雨出現，伴隨雷擊強陣風。南部地區是比較偏向西南風迎風面所造成的降雨，有明顯雨勢。所以今天整個西半部地區可能都要留意雨勢會相當顯著。

今天凌晨到目前的累積雨量方面，趙竑表示，降雨最多地方以北台灣為主，特別是在桃園到新竹雨勢比較明顯；另外就是西南風迎風面降雨的南部地區，截至目前為止累積雨量最多是屏東縣340毫米，其他地方也都有200至250毫米的日累積雨量。

氣象署發布豪雨特報，趙竑說，除了花蓮以外都有特報，西半部地區、東北部地區，還有台東山區，都有來到豪雨等級的降雨。特別是新北山區、新竹地區、南高屏地區，都有來到大豪雨等級標準。特別是高屏地區，還是會有超大豪雨等級的降雨出現，另外在澎湖也容易出現局部性豪雨。

天氣趨勢，趙竑表示，台灣附近受到西南風和鋒面影響，今天米克拉颱風北上，帶來偏北風環境，另外台灣南側則是偏南風環境，北風和南風交會處都是天氣不穩定的區域。明天之後，雖然米克拉颱風慢慢遠離，但是台灣附近還是有明顯的南北風會合區域，今天、明天的天氣仍不穩定。直到周日之後，高壓逐漸增強，鋒面漸漸往北移動，所以周日是降雨逐漸趨緩的時間點。

趙竑說，定量降水預報來看，今天白天西半部地區雨勢明顯，東半部地區一樣也會有局部性陣雨或雷雨出現，西半部可能有局部性大雨或豪雨，尤其南部地區和北部地區降雨明顯，花東地區嚴防在午後熱力作用的顯著降雨。今晚之後，中部以北地區降雨稍微緩和，花東地區可能有鋒面南北會合帶所造成的影響，南台灣則是西南風迎風面斷斷續續降雨。南部地區今天整天容易降雨，中部以北地區主要降雨以白天為主。

明天雨勢和今天相比稍微趨緩一點，趙竑表示，西半部地區都還是容易出現局部性大雨或豪雨。到了明天晚上之後，降雨才有明顯趨緩的狀況。

降雨趨勢，趙竑表示，周日留意午後降雨比較顯著。下周一，南部、台東整天斷斷續續陣雨或雷雨出現，其他地方以午後降雨為主。下周二之後，受到太平洋高壓影響，各地回復多雲到晴、比較穩定的天氣。

趙竑表示，今天防範明顯雨勢，西半部地區可能有大雨或局部豪雨，東半部地區留意局部大雨、花東可能出現短延時豪雨。山區土質含水量高，道路脆弱，注意坍方、落石、山洪，避免前往山區活動。

為何今天桃園、新竹雨勢猛烈，趙竑表示，台灣附近降雨分兩個部分，北邊是鋒面從華南延伸到台灣海峽側，桃園、新竹降雨比較明顯的原因，是鋒面位置在這部分，導致桃園、新竹今天開始都有斷斷續續明顯雨勢出現。因為鋒面位置可能都在台灣海峽側徘徊，所以今天還是要留意北部地區可能有局部大雨，甚至短延時豪雨出現的狀況。

昨天降雨分布。圖／中央氣象署提供

風場分布趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

豪雨特報。圖／中央氣象署提供