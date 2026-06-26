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郵迷有福了 中華郵政第3季3套新郵票即將亮相
中華郵政訂於115年第3季發行3套新郵票品，分別為：(一) 恐龍郵票小全張(115年版)、(二) 臺灣美食郵票小全張(第1輯)、(三) 太陽系行星郵票小全張。
一、恐龍郵票小全張(115年版)：特種郵票，預定115年7月7日發行。繼114年發行「恐龍郵票小全張」後，續以4種蜥臀類恐龍規劃郵票小全張1張，內含郵票4枚，面值皆為15元。
二、臺灣美食郵票小全張(第1輯)：特種郵票，預定115年8月4日發行。為展現臺灣獨特飲食文化，特規劃小全張1張，內含郵票10 枚，面值皆為8元。
三、太陽系行星郵票小全張：特種郵票，預定115年9月22日發行。為推廣天文教育，增進民眾對太陽系行星之認識，特規劃小全張1張，內含郵票8枚，面值皆為8元。
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