今明豪雨警戒 賈新興示警山區提早避難…最快明天又有新熱低發展

今明兩天西半部豪雨警戒。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今明兩天全台有雨，西半部仍有局部豪雨以上降雨，山區溪流提早避難撤離。

他說，下周二起，太平洋高壓增強・轉高溫悶熱，午後短暫雨，夏季模式回歸。明天至周日，觀察菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展，另關注7月5日後西北太平洋區域熱帶系統動態。下周一至7月10日，降雨轉偏少機率較高；至8月上旬，台灣降雨轉偏多機率較高。

賈新興提醒前往日本的民眾注意，今明兩天日本留意大雨及土石流警戒，日本西部同步留意大雨，行程保留彈性，另外下周二至7月5日四國・九州一帶降雨相對偏多。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天，各地有局部雨，其中西半部有局部陣雨及較大雨勢發生的機率。周日，西半部有短暫雨，午後台中以北及宜蘭有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周一，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

賈新興表示，下周二至下周三，午後各地山區、苗栗以北及雲嘉南有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周三至下周六，清晨南台東至恆春半島一帶有局部短暫雨，午後台南以北及宜花東有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。7月5日，清晨南台東至恆春半島一帶有局部短暫雨，午後台中以北、宜蘭及中南部山區有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。

關於颱風消息，他說，今年第7號颱風米克拉於今天午後將對日本天氣造成影響，第8號颱風無花果將逐漸減弱。另外關注，明天至周日在菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展趨勢。以及，7月5日後西北太平洋區域熱帶系統發展的趨勢。

短期氣候趨勢，賈新興說，預測顯示，下周一起至7月10日左右，降雨轉以偏少的機率較高；之後至8月上旬，台灣降雨轉以偏多的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。