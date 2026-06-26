訝異內科住院醫師招收率僅剩6成 石崇良：研議調升診察費、值班費

內科醫學會理事長、台大醫學院院長吳明賢日前傳出因心肌梗塞送醫，到院前無呼吸心跳（OHCA），目前仍救治中，他倒下前曾就內科住院醫師招收率創新低，向衛福部長石崇良求助。石崇良今天說，過去內科住院醫師招收率維持8至9成，今年僅剩6成令他訝異，已要求健保署研議提升需值班科別診察費、值班費等，並將持續與學會討論了解背後原因，盼對症下藥。

內科住院醫師過去招收率落在8至9成間，今年創新低僅剩61%。石崇良說，對內科住院醫師招收率「懸崖式下降」感到訝異，已請內科醫學會協助了解背後原因，盼對症下藥，對醫界期待不同工、不同酬、辛苦科別優先調整，健保署積極規畫，針對內科次專科中招收率較差的胸腔內科，將以論質計酬方式，提高給付點數，提升住院使用呼吸器病人照護品質，並讓資源回饋第一線人員。

石崇良說，除胸腔內科外，已請健保署全面盤點需值班科別，目前各行各業人力短缺，以醫療相關行業而言，衝擊最大多為需值夜班職類，應優先考慮在醫院值夜班科別，調升其診察費、值班費用，將與內科醫學會合作，擬定配套對策，對症下藥改善人力困境。

內、外、婦、兒、急5大科別人力荒已延續多年。石崇良說，衛福部每年均監測這5大科新血招收情形，過去5年婦產科、兒科人力下滑最嚴重，兒科住院醫師前2年招收率僅6至7成，與少子化兒童數目下降有關，為此，衛福部近2年積極調整兒科相關健保給付，包括診察費、住院費、加護病房費用等均已調整，並在今年健保總額中，匡列「兒科小總額」盼穩住人力。

石崇良說，婦產科人力缺乏情況也很嚴重，早年婦產科招收率約80%至85%間，近年受少子化影響，產科人力懸崖式下滑，近期衛福部調升生產費用，一般生產調高5成，困難生產手術提供3倍給付，並於前2年新增新生兒科給付費用。至於外科，目前人力穩定招收，比率約9成，但針對外科中較辛苦的次專科，也會研議「不同工不同酬」調整方向。

外界關注吳明賢治療情況。石崇良說，他並未赴台大探視，但相信院方正盡全力救治，許多人都向他詢問吳院長病情，但他希望外界減少對醫療團隊、家屬干擾，讓醫療團隊能全力救治吳院長，盼各界共同為吳明賢集氣、加油，若有好消息，在家屬授權醫院情況下，一定會讓社會大眾知道。