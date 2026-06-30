旅遊旺季中信卡帶你飛！刷對卡片讓旅行走到哪都有專屬星級禮遇

迎接旅遊旺季中國信託針對出國旅遊、住宿、購物推出的多項信用卡優惠。 圖／KKday 提供

在緊湊的日常節奏裡，我們總在期待那場「說走就走」或籌備已久的完美假期。不論是犒賞自己的海島度假、與伴侶紀念日海外探索，還是全家人的小島避暑，真正決定旅行品質的，往往不是抵達目的地的那一刻，而是從規劃機票、預訂飯店就開始的每一步體驗。與其在無數旅遊網頁間比價、為機位與住宿焦頭爛額，聰明的旅人懂得利用中國信託信用卡的隱形優勢，將行前準備化為一種優雅的儀式，讓出發變成一種期待，不用比來比去，只要拿出卡就能輕鬆刷出優惠。

夢幻旅宿天天享折扣，用5折起的優雅步調開啟假期

訂機票、訂房，用中信卡最高享5折回饋。 圖／KKday 提供

每次規劃假期時，總得在各大旅遊網站、比價平台之間無限切換，看著不斷變動的機票價格與逐漸超標的住宿預算而焦慮不已。中國信託深知旅人痛點，在夏日旅遊季推出強檔好康，機票與訂房天天享折扣，最高享5折起優惠，讓大家用最優雅的步調與最心動的預算，輕鬆規劃夢想中的完美假期。

許多民眾最愛使用的KKday平台，特別針對機票推出瘋狂促銷，於指定網頁領取折扣碼後刷中信卡，購買指定國外機票最高可享5折優惠，單筆折抵上限高達3,500元。不只機票，在Trip.com平台也有超有感的訂房回饋，刷中信卡預訂全球飯店，單筆金額萬元以下直接享5%折扣無上限；當單筆金額達10,000元（含）以上享6%折扣無上限，滿15,000元（含）以上更享有高達7%折扣無上限，讓您不論是入住輕奢旅宿還是頂級飯店，都能享受不將就的住宿體驗。

解鎖旅遊網站鑽石級會籍、頂級大禮包，讓旅程的起點與終點都是享受

在航空公司、飯店、免稅店刷中信卡支付機票等款項，累積消費滿8萬元（含）以上，直接幫你升等Trip.com鑽石級會籍。 圖／中國信託 提供

聰明的旅人除了懂拿折扣，更懂得抓緊專屬福利。中信卡旅遊季「揪團滿額送」活動將一路延續至8月31日，活動期間只要消費滿額，就送刷卡金、旅遊大禮包等專屬尊榮權益。此外，更令人驚喜的是，只要完成登錄，於7月1日至9月30日活動期間，在航空公司、飯店、免稅店刷中信卡支付機票等款項，累積消費滿8萬元（含）以上，不用辛苦出差刷哩程，中信卡直接免費送「Trip.com鑽石級會籍」乙組（限量1萬組）。

成功解鎖Trip.com鑽石級會籍後，即可享有專屬的星級頂級大禮包禮遇，尊享服務包含：賺取額外100% Trip Coins（回饋2倍無上限）、免費使用機場貴賓室休息室2次、免費全球eSIM 3GB/5天數據流量包1次、機場接駁車型免費升級2次（標準轎車升級為中型車），以及火車票退款免手續費2次。從踏入機場貴賓室，到落地後的上網數據與接駁車升級，中信卡讓您從旅程的起點到終點，處處都是頂級享受。

海外消費最高36%，刷uniopen卡與LINE Pay卡專屬優惠輕鬆入袋

中國信託uniopen卡與LINE Pay卡兩大明星卡別在手，讓海外消費刷越多省越多。 圖／KKday 提供

出國旅遊少不了血拼購物與瘋狂踩點，這時候選對卡片更是放大優惠的關鍵。中信卡主打海外消費最高享36%超高回饋，旅人最愛的雙明星卡別：uniopen卡與LINE Pay卡在手，讓海外消費筆筆都變成驚喜，刷越多省越多！

uniopen卡堪稱海外優惠Combo技的首選，刷卡即提供國外一般消費2%回饋無上限，若是國外實體商店消費再加碼享3%無上限（含國外一般消費2%回饋無上限）；搭配專屬活動與國外實體商店加碼8%（每月上限500點），再疊加萬事達卡海外消費回饋平台在國外刷卡特店的加碼回饋，例如日本7-ELEVEN滿日幣1,500元享日幣225元現金回饋(需啟用優惠)、日本三越伊勢丹滿80,000日圓享8,000日圓現金回饋等，特店回饋疊加最高可衝上36%。

針對台灣人最愛的日韓旅遊，帶上LINE Pay卡就對了！LINE Pay卡在國外實體商店基本即享2.8%回饋無上限，完成登錄後不限國別的實體店面消費加碼2.2%，最高享5%回饋。針對特定的韓國精選指定店家，LINE Pay卡支付回饋更狂飆最高享25%優惠。

在旅遊平台上，刷LINE Pay卡輸入指定優惠代碼同樣有超狂好康，購買Klook台港澳商品、KKday指定全球團體旅遊、Hotels.com或Expedia暑期特賣指定訂房，最高可獲得驚人的20%回饋與折抵優惠，優惠代碼出發前務必要趕快存起來。

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