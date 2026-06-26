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台鐵南迴線通了 竹中至竹東邊坡落石影響…仍採公路接駁
大雨狂炸西半部，台鐵一早狀況頻頻，但工作人員盡量搶通，截至上午10時，僅竹中=竹東間因邊坡落石影響，仍雙向不通，啟動公路接駁。
鋒面加西南風影響，西半部雨勢驚人。今天凌晨5時25分，台鐵中洲=岡山間因受豪大雨影響，雙線暫停行駛。但於上午9時起軌面積水消退，恢復雙線行車。然為確保行車安全，採降速行駛。而員林=社頭間因行人侵入路線，亦已於上午8時25分恢復雙線行車。
台鐵表示，上午8時15分於上員=榮華間K11+800處，發現邊坡落石，竹中=竹東間暫時停止行車並啟動公路接駁。
台鐵指出目前南迴線恢復正常行駛，西部幹線下行列車自107次、上行118次起恢復正常行駛。全區間（含沙崙線）逐步恢復正常行駛。
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