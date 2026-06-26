台鐵南迴線通了 竹中至竹東邊坡落石影響…仍採公路接駁

少子化，這場危機並非台灣獨有，包括鄰近的日本、韓國、新加坡，甚至是生育率長年穩居已開發國家前茅的北歐五國，生育率都開始下滑，在台灣已宣布調整人口戰略，以應對這場日趨嚴重的國安危機後，各國的作法有哪些可供台灣借鏡？為何新加坡沒有高房價問題，生育率也救不起來？ 近期政府端出18項政策搶救生育率，其中最受關注的，自然就是每月5000元的成長津貼。而這項政策並非台灣獨創，其中位於東歐的波蘭經驗，物價水準跟台灣差不多、生育率長年居於歐盟後段班的波蘭，最值得台灣參考。波蘭曾於2016年推出「family 500+」政策，提供未滿18歲的兒童，每月500茲羅提（約新台幣4000餘元），但這項政策對於提振生育率的效果，可說不如預期。 波蘭經驗，每月發錢效果短且不均 「family 500+上路後，2017、2018年的生育率有提升，但後繼無力，之後一路急劇下降，到現在，波蘭生育率又回到歐盟最低，」托盟發言人李庭欣受訪指出，除了政策效果曇花一現外，後續也有研究發現，這項政策真正的受惠對象，大多是年紀30歲以上的族群，「年輕一點的女性，他們的生育意願完全不受這些錢影響，」因此發錢政策不但效果有限，從

2026-06-26 09:58