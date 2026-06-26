快訊

多處爆淹水災情...竹北市宣布「停班停課」中午12時起生效

行動電源突膨脹嚇壞！專家曝鋰電池「不可逆」失控情況：超過年限請淘汰

陶甕裡的味覺記憶 豬油拌飯讀懂家的味道

聽新聞
0:00 / 0:00

大雨狂炸！高鐵新竹苗栗站間邊坡滑動告警 一度暫停近19分鐘

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
樹木倒塌壓到邊坡滑動偵測器。圖／高鐵公司提供
樹木倒塌壓到邊坡滑動偵測器。圖／高鐵公司提供

（10：02更新）

高鐵公司說，上午8時43分新竹路段邊坡滑動偵測器作動，經維修人員趕赴現場確認，是因樹木倒塌壓到偵測器，於上午9時33分恢復運轉。

高鐵公司表示，受全台各地持續大雨影響，列車通過受影響路段時將依速限行駛，可能造成略有延誤，敬請見諒。

大雨狂炸西半部，不只台鐵出現水淹沒軌面、邊坡土石鬆動，台灣高鐵上午也傳出在苗栗站前隧道發出邊坡滑動告警，列車一度暫停路線上，現已開動，但以慢速行駛，目前延誤時間約19分鐘。

鋒面南移和西南風影響，大雨釀災，有旅客表示今天上午搭乘806號次高鐵，但開到一半列車在苗栗站前隧道停車，車內廣播收到邊坡滑動告警，在停車19分鐘後恢復開動，為確保隧道出口安全，以極慢速在隧道間行駛。不過沒開多久又二度停車，目前仍處等待狀態。

台灣高鐵全線車站目前都在營運狀況調整區間。高鐵公司回應，受今天全台豪大雨影響，上午8時43分新竹路段天然災害告警系統（DWS）邊坡滑動偵測器作動，該路段立即依標準作業程序，暫停所有列車通過；雖無列車位於受影響區間，惟為確保營運安全，行控中心授權後續行經該路段的列車以低速通過，並確認無異常狀況。已立即派遣維修人員趕赴現場後續觀察，受此事件影響，部份車次將有所延誤，敬請旅客見諒。

高鐵公司提醒，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，可能影響旅客行程，感謝受影響旅客的體諒與耐心等候，並將於天氣緩和後特別強化各項巡軌及檢查作業，以確保營運及旅客安全。

高鐵公司今天公告，上午8時43分新竹苗栗站間路線邊坡告警作動，已派員處理，部分列車延誤。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵公司今天公告，上午8時43分新竹苗栗站間路線邊坡告警作動，已派員處理，部分列車延誤。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵示意圖。本報資料照片
台灣高鐵示意圖。本報資料照片
旅客拍下高鐵中停畫面。圖／旅客tw_firefighter提供
旅客拍下高鐵中停畫面。圖／旅客tw_firefighter提供

旅客於停車點的google map擷取畫面。圖／旅客tw_firefighter提供
旅客於停車點的google map擷取畫面。圖／旅客tw_firefighter提供

高鐵 鋒面 澎湖縣

延伸閱讀

降雨熱區擴大19縣市 大雷雨狂炸嘉義縣、台南市

致災性劇烈降雨持續 從北到南及澎湖7縣市淹水警戒 慎防閃電落雷

超大豪雨狂炸南台灣 吳德榮：今明續防致災雨 下周這天才趨緩

雨區擴大…18縣市豪雨特報 恐一路下到明天清晨

相關新聞

南部整夜大雷雨原因曝 粉專：米克拉幫倒忙 幸好暖濕西南風準備減弱

南部平地整夜都在大雷雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原因其實就是暖濕但不夠強的西南風。

台鐵南迴線通了 竹中至竹東邊坡落石影響…仍採公路接駁

大雨狂炸西半部，台鐵一早狀況頻頻，但工作人員盡量搶通，截至上午10時，僅竹中=竹東間因邊坡落石影響，仍雙向不通，啟動公路接駁。

台灣推18招搶救少子化危機…這2國給津貼、找幫手「生育率照樣落底」

少子化，這場危機並非台灣獨有，包括鄰近的日本、韓國、新加坡，甚至是生育率長年穩居已開發國家前茅的北歐五國，生育率都開始下滑，在台灣已宣布調整人口戰略，以應對這場日趨嚴重的國安危機後，各國的作法有哪些可供台灣借鏡？為何新加坡沒有高房價問題，生育率也救不起來？ 近期政府端出18項政策搶救生育率，其中最受關注的，自然就是每月5000元的成長津貼。而這項政策並非台灣獨創，其中位於東歐的波蘭經驗，物價水準跟台灣差不多、生育率長年居於歐盟後段班的波蘭，最值得台灣參考。波蘭曾於2016年推出「family 500+」政策，提供未滿18歲的兒童，每月500茲羅提（約新台幣4000餘元），但這項政策對於提振生育率的效果，可說不如預期。 波蘭經驗，每月發錢效果短且不均 「family 500+上路後，2017、2018年的生育率有提升，但後繼無力，之後一路急劇下降，到現在，波蘭生育率又回到歐盟最低，」托盟發言人李庭欣受訪指出，除了政策效果曇花一現外，後續也有研究發現，這項政策真正的受惠對象，大多是年紀30歲以上的族群，「年輕一點的女性，他們的生育意願完全不受這些錢影響，」因此發錢政策不但效果有限，從

吐司升級不用花錢！烘烤前多做1步驟 網實測驚呼：口感差很多

想讓吐司外酥內軟，其實不必添購昂貴烤箱。日本網站《Trill》近日分享一項在網路上爆紅的「吐司升級術」，只要在烘烤前多做一個簡單步驟──讓吐司表面快速沾上一層自來水，就有機會烤出外層酥脆、內部鬆軟又帶有Q彈口感的吐司，引起不少網友討論。

縣府授權...竹北市率先宣布「停班停課」 中午12時起生效

新竹縣竹北市許多低窪路段已陸續出現積淹水災情，竹北市公所已設置一級災害應變中心，市長鄭朝方也宣布自今天中午12點起，竹北市全面停止上班、停止上課。

男性年過半百的難言之隱！泌尿科醫師呼籲留意攝護腺肥大警訊

一些男性過了50歲後，悄悄出現「夜裡起床兩三次、尿流變細、總覺得解不乾淨」等困擾。許多人往往將這些狀況當作「老化自然現象」而選擇隱忍，大千綜合醫院泌尿科醫師楊立宇提醒，這些「小便不順」的背後，往往是攝護腺逐漸肥大所發出的警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。