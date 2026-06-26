大雨狂炸！高鐵新竹苗栗站間邊坡滑動告警 一度暫停近19分鐘

（10：02更新）

高鐵公司說，上午8時43分新竹路段邊坡滑動偵測器作動，經維修人員趕赴現場確認，是因樹木倒塌壓到偵測器，於上午9時33分恢復運轉。

高鐵公司表示，受全台各地持續大雨影響，列車通過受影響路段時將依速限行駛，可能造成略有延誤，敬請見諒。

大雨狂炸西半部，不只台鐵出現水淹沒軌面、邊坡土石鬆動，台灣高鐵上午也傳出在苗栗站前隧道發出邊坡滑動告警，列車一度暫停路線上，現已開動，但以慢速行駛，目前延誤時間約19分鐘。

受鋒面南移和西南風影響，大雨釀災，有旅客表示今天上午搭乘806號次高鐵，但開到一半列車在苗栗站前隧道停車，車內廣播收到邊坡滑動告警，在停車19分鐘後恢復開動，為確保隧道出口安全，以極慢速在隧道間行駛。不過沒開多久又二度停車，目前仍處等待狀態。

台灣高鐵全線車站目前都在營運狀況調整區間。高鐵公司回應，受今天全台豪大雨影響，上午8時43分新竹路段天然災害告警系統（DWS）邊坡滑動偵測器作動，該路段立即依標準作業程序，暫停所有列車通過；雖無列車位於受影響區間，惟為確保營運安全，行控中心授權後續行經該路段的列車以低速通過，並確認無異常狀況。已立即派遣維修人員趕赴現場後續觀察，受此事件影響，部份車次將有所延誤，敬請旅客見諒。

高鐵公司提醒，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，可能影響旅客行程，感謝受影響旅客的體諒與耐心等候，並將於天氣緩和後特別強化各項巡軌及檢查作業，以確保營運及旅客安全。

高鐵公司今天公告，上午8時43分新竹苗栗站間路線邊坡告警作動，已派員處理，部分列車延誤。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵示意圖。本報資料照片 旅客拍下高鐵中停畫面。圖／旅客tw_firefighter提供