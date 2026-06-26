全台雷雨開轟到周日才趨緩 米克拉颱風今北上通過沖繩

短延時強降雨持續，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天受米克拉颱風外圍水氣、鋒面及西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，易有豪雨或局部豪雨等級以上降雨發生機會。中部以北地區也有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機會，其中北部地區須留意短延時強降雨情形。東部及離島地區也局部有短暫陣雨或雷雨發生。溫度方面，北部24至28度、中部24至30度、南部25至29度、東部24至30度。

至於米克拉颱風動態，黃國致表示，根據中央氣象署最新資料顯示，輕度颱風米克拉現位於台北東北東方約555公里處，以每小時12公里速度，向北北東進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，七級風平均暴風半徑120公里。颱風未來將持續朝東北方向移動，今天將經過琉球群島北上至日本南方海面，強度逐漸減弱。

明天仍受鋒面及西南風影響，黃國致表示，但西南風有所減弱，西部地區有短暫陣雨或雷雨，並局部有大雨或豪雨發生機會，東部地區也局部有短暫陣雨或雷雨發生，仍須留意較大雨勢情形。

黃國致表示，周日鋒面逐漸北抬遠離，整體降雨趨緩，西部地區仍局部有短暫陣雨或雷雨發生，其他地區轉為多雲天氣。午後各地局部有短暫雷陣雨發生，留意局部較大雨勢情形。周日高溫回升2至3度。

下周一鋒面持續遠離，降雨逐漸趨緩，黃國致表示，南部地區仍局部有短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴天氣，午後各地局部有短暫雷陣雨。

黃國致表示，下周二至下周四太平洋高壓勢力持續西伸，各地多雲到晴，午後中部以北地區及各地山區局部有短暫雷陣雨發生。氣溫逐漸回溫，北部約25至34度，中部約25至33度，南部約26至34度，東部約25至32度。

他提醒，今明兩天各地仍須留意短時強降雨發生情形，行經山區、溪流及低窪地區注意落石、溪水暴漲及積淹水情況。東南部海域風浪仍較大海上作業及海邊活動注意安全。近期若要前往琉球或日本九州、四國、關西及關東地區，持續留意當地的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。