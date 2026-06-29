上班族必看！科學家證實：旅遊可以預防失智

現代上班族生活辛苦，每隔一段時間總想旅遊犒賞自己，卻常被長輩叮囑要儲蓄、不要太浪費。但愛爾蘭最高學府的最新研究顯示，旅行是降低失智症風險最有效的方法之一，堪稱上班族與玩家的大福音，以後可以玩得更有底氣：旅遊不只是花錢享樂，還是「活化腦袋的處方箋」呢！



由於全球失智人口不斷攀升，科學家針對此議題，每年都會發表各種新的研究報告，包括打麻將、重訓、學習新語言、聽音樂……。現在，調研機構將目光投向「旅行」，適值暑假旅遊旺季，《遠見》就聚焦於此，來看看科學家們怎麼說？

今年4月21日，愛爾蘭最高學府「都柏林聖三一學院」（Trinity College Dublin，簡稱TCD）發表最新的調查指出，「旅遊」「彈鋼琴」以及「和朋友社交」是降低失智症風險最有效的方法之一。

研究團隊分析來自愛爾蘭和英國700名40〜59歲、認知功能健康成年人的數據，這些人正參與一項為期10年的縱向研究。調查發現「中年時期」參與體育、社交和智力方面的刺激性活動，是提升認知能力最有效途徑之一，即使對有阿茲海默症遺傳或家族史風險較高的人群也是如此。

TCD心理系副教授，同時也是該校全球腦健康研究所與神經科學研究所的研究員洛麗娜·納西（Lorina Naci）表示：「過去，我們早就知道運動能延緩老年人的大腦退化。但令我們驚訝的是，中年時期（40至59歲）多參與旅遊等刺激性活動，竟能顯著提升認知能力。」

提早幫大腦儲存對抗失智的老本

該調查的受試者當中，有高達1／3的人具有晚年罹患阿茲海默症的遺傳高風險，他們體內帶有晚發性失智症中最強烈的遺傳因子——載脂蛋白E ε4（APOE ε4），而追蹤的結果跌破醫學界的眼鏡：在形塑中年大腦健康的過程中，多樣化的刺激活動（如旅行、學樂器等）對大腦產生的「正向保護力」，在強度上竟然超越遺傳基因所帶來的負面風險。

這項研究有多重要？目前愛爾蘭有6.5萬人患有失智症，英國約有100萬人，全球有4800萬人，預計到了2050年，全球失智症患者將來到1.5億人，相關成本將成長三倍至3兆歐元（約新台幣108兆元）。

這個調查跟以往專注於「老年人」的研究不同，納西進一步指出，我們的發現具有重大意義，它將失智症的預防，從一個遙遠的臨床問題，轉變為年輕人生活中確實可行的機會。「這項研究令人振奮，在失智症發作前的數十年（指中年時期）參與各種有益身心的活動，例如社交、學習新技能、保持身體活躍以及維護心理健康，只要透過這些簡單、省錢且容易做到的生活型態調整，就能提早增強大腦的認知儲備。」

這意味著，人們在老年退化來臨前的「幾十年前」，就可以提早幫大腦儲存對抗失智的老本；而後天主動去體驗生活（如旅遊、社交），比先天的遺傳基因，更能掌握大腦健康的關鍵。

其實，2024年9月，伊迪斯科文大學（Edith Cowan University，簡稱ECU）的一份報告也得出與TCD同樣的結果，這是一所以澳洲首位女國會議員命名的學校，由於科文的貢獻重大，現今澳洲50元紙鈔上，就有她的肖像。

藉大自然引入外在能量，協助疲憊大腦抗混亂

這份研究報告，首次將熱力學的「熵」引入旅遊學，調查指出，積極的旅遊體驗能透過調節新陳代謝與免疫系統，讓身體維持在低熵（有序、健康）的抗老狀態。

熵（Entropy），在物理學中，是指系統的混亂程度或無序度。簡單說，它是一把衡量事物從「有序」走向「無序」的尺；在自然狀態下，任何孤立系統的熵總會不斷增加，也就是世界只會愈來愈混亂。

生命體為對抗「熵增」（走向死亡與衰敗），必須持續從外界獲取能量（如進食、呼吸），這在生物學上稱為維持「負熵」狀態。

ECU報告提出從物理學延伸到生物學的「低熵」觀點，恰好與現代醫學「預防失智」的理念不謀而合。

雖然失智症是大腦的退化，但大腦與身體密不可分，當旅遊改善全身的血液循環、排出代謝廢物、並緩解侵蝕大腦的慢性壓力時，它不僅是在延緩身體器官的老化，也與抗失智有關。醫學界認為，良好的大腦血流量與低壓力環境，正是大腦進行深層大掃除、清除異常蛋白質的關鍵。

看完這兩份報告，可以確認一件事：預防失智、保持大腦年輕，未必一定要吃各種昂貴的保健食品。不妨起而行，規劃一趟自由行，透過新環境以激活五感與身體，運用大自然、非藥物的方式引入外在能量，協助疲憊的大腦抗拒混亂（熵增），築起對抗退化的第一道防線。

（本文出自2026.06.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）