台灣推18招搶救少子化危機…這2國給津貼、找幫手「生育率照樣落底」

少子化，這場危機並非台灣獨有，包括鄰近的日本、韓國、新加坡，甚至是生育率長年穩居已開發國家前茅的北歐五國，生育率都開始下滑，在台灣已宣布調整人口戰略，以應對這場日趨嚴重的國安危機後，各國的作法有哪些可供台灣借鏡？為何新加坡沒有高房價問題，生育率也救不起來？



近期政府端出18項政策搶救生育率，其中最受關注的，自然就是每月5000元的成長津貼。而這項政策並非台灣獨創，其中位於東歐的波蘭經驗，物價水準跟台灣差不多、生育率長年居於歐盟後段班的波蘭，最值得台灣參考。波蘭曾於2016年推出「family 500+」政策，提供未滿18歲的兒童，每月500茲羅提（約新台幣4000餘元），但這項政策對於提振生育率的效果，可說不如預期。

波蘭經驗，每月發錢效果短且不均

「family 500+上路後，2017、2018年的生育率有提升，但後繼無力，之後一路急劇下降，到現在，波蘭生育率又回到歐盟最低，」托盟發言人李庭欣受訪指出，除了政策效果曇花一現外，後續也有研究發現，這項政策真正的受惠對象，大多是年紀30歲以上的族群，「年輕一點的女性，他們的生育意願完全不受這些錢影響，」因此發錢政策不但效果有限，從年齡層來看，也相對不均。

原因不外乎兩點，一是對年輕女性來說，唯有在職場站穩腳步、生育選擇不會影響到工作後，才會考慮生小孩；二是對年紀稍長的女性來說，因在職場上已初步站穩腳步，若他們本來就有生育意願，政府的現金補助，就會是「推他們一把」的助力。

此外，發錢政策還會帶來一些非預期的副作用，研究也指出，因為該政策某種程度上，又強化「女性是主要照顧者」的傳統形象，使得這項政策上路後，意外讓波蘭的女性勞參率下滑。因為一旦外頭的職場環境相對沒那麼友善，政府補助家庭愈多錢，不論是來自家人的期待，或是女性不願在職場與家庭間忙碌奔波，都會給予他們一個離職回家專心顧小孩的誘因。而隨著女性勞參率進一步低落，也會連帶影響年輕女性的生育意願。

「政府究竟想解決什麼問題？如果這每月5000元的成長津貼，是要去降低兒童貧窮率，那沒有問題，但如果是要去解決少子化問題，我覺得是緣木求魚，」李庭欣評價道。

新加坡過度依賴家庭幫傭，反拉低生育意願

這次政府祭出的18招政策，還包括擴大育嬰假的彈性與適用年齡、減工時不減薪、職代津貼等調整職場文化的政策。李庭欣說，這些政策，鄰近的日韓都走在台灣前面。過去，日韓也是透過大撒幣的方式，希望挽救生育率，但多年推動下成效並不顯著，因此在近年調整政策，希望解決年輕人不願生育的真正痛點，即「職場文化與家庭生活相不相容」，台灣應借鏡兩國經驗，創造一個職場與家庭相容的環境，才能讓有意願生育的人，能毫無顧忌的將生子這件事情，納入他們的規劃藍圖中。

另一個在搶救少子化大作戰中投入大筆資源的亞洲國家新加坡，由於特有的組屋制度，新加坡民眾的「居住正義」問題，不如其他國家嚴重，但新加坡的總和生育率也長年低落，2025年更來到新低的0.87。李庭欣認為，新加坡低生育率的根源，在於過於依賴「家庭幫傭」制度，當時新加坡為釋放女性勞動力，因此採取引進廉價的外來勞動力，來解決星國女性的家庭照顧問題，這項政策讓星國女性勞參率大幅提升，卻也埋下了職場不友善的隱憂。

李庭欣說，當一個國家過度仰賴平價、可24小時全天候提供家庭照顧服務的人力，反而會讓職場沒有任何「友善」與「降低工時」的動力，因為當有一個人可全天候在家提供照顧，就算小孩生病，家長也無需請育嬰假，只要全心全意的奉獻給職場就好。無法陪伴子女、過於高壓的工作環境，自然也會拉低女性的生育意願。

特別今年年初，台灣大幅放寬外籍幫傭申請門檻，只要家中有一位未滿12歲兒童的家庭，都可申請，政府的初衷，是希望降低過去對多子女數量的嚴格限制，讓更多雙薪家庭能獲得家務與育兒的協助，但李庭欣提醒，若台灣社會未來過於依賴家庭幫傭，可能會走上新加坡的後路，友善職場的建構，才是提振生育率的最大關鍵。

法國與北歐將婚育脫鉤，台灣可參考

除此之外，要提振生育率，台灣也可參考北歐與法國的作法，將「婚育脫鉤」。李庭欣指出，北歐與法國的新生兒，有相當大的比例，是誕生在無婚姻關係的家庭中，法國甚至高達六成，相較下，台灣非婚生子女的比例長年約在4%上下。而這些國家能這樣做，一方面是他們本來就沒有「結婚生子」的概念，二是政府透過各種法律與制度，保障非婚生子女與婚生子女享有相同權利。

「婚姻這件事，年輕人沒那麼嚮往，」托盟過去曾做過調查，發現現行婚姻制度的包袱與限制，正阻卻年輕人對於婚姻的嚮往，包括女性在婚後可能的犧牲與委屈，以及男性必須要有車有房，才有資格邁入婚育市場，澆滅年輕人的結婚欲望；而一旦男女沒有進入婚姻關係，台灣社會又不太鼓勵子女誕生在非婚生家庭，在這樣的狀況下，生育這件事情自然就不會在年輕人的人生規劃中。

李庭欣說，若未來台灣在法律與文化上能解決現行「婚育脫鉤」的難題，例如，允許女性以人工生殖的方式生養小孩、社會不再對非婚生子女貼上負面標籤，或是健全制度，把各種家庭的種種需求一律考量在內，對提振台灣目前低迷的生育率，也會有正面效果。

（本文出自2026.06.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）