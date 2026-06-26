豪大雨狂炸台鐵水沒軌面 再傳土石崩落…新竹部分路線中斷

米克拉颱風北上、鋒面南移和西南風影響，豪大雨從昨晚開始狂炸西半部，台鐵今天上午再發路線淹水通知。內灣線上員=榮華間因邊坡土石滑落，竹中=竹東路線中斷。

台鐵表示，受內灣線上員=榮華間（K11+800處）路線邊坡土石滑落，竹中=竹東路線中斷影響，列車有延誤情形。受影響車站為竹中、上員、榮華與竹東。預計中午12時恢復正常通行。

而稍早台鐵才因應中洲=岡山間車站水淹軌面，啟動一級應變中心。中洲=岡山間雙線暫時停止行車，不辦理公路接駁。對號列車部分，南迴線行駛至新左營站為止，西部幹線下行列車部分行駛至彰化站折返，部分行駛至新營站折返，新營=潮州間停駛。上行區間車行駛至岡山站止，下行區間車行駛至台南站止，台南=沙崙間採小運轉每小時行駛1列次，彰化以南的旅客如有中長途的旅運需求，請改搭高鐵或其他交通運具。

台鐵表示，今天山嵐號觀光列車停駛，已預訂行程的旅客，將由旅行社通知後續退款事宜。

至於員林=社頭間上午因受行人侵入路線影響，暫以單線雙向行車，現已恢復。