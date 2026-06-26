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浴巾多久洗一次？日專家點出常見兩錯誤：不處理恐養數億細菌

聯合新聞網／ 綜合報導
潮濕陰雨的季節哩，日本專家建議浴巾毛巾要每天清洗。 示意圖／ingimage
潮濕陰雨的季節哩，日本專家建議浴巾毛巾要每天清洗。 示意圖／ingimage

近日豪雨不斷，空氣濕度居高不下，洗好的衣物往往難以乾透。其中較厚且不易晾乾的浴巾毛巾，更是許多人的痛點。到底該多久洗一次浴巾、毛巾？怎樣才能保持乾淨衛生？據日媒FNN報導，專家點出了民眾最常見的兩大清潔迷思。

浴巾不用每天洗？

不少人認為洗完澡後身體已經很乾淨，浴巾重複使用個兩三天再洗也無妨。不過，日本「衛生微生物研究中心」警告，剛擦拭身體的浴巾上大約會附著數十到數百個雜菌，若連續三天不洗直接陰乾，細菌量將會暴增到數萬，甚至數億之多。這不僅會讓毛巾產生難聞的悶臭味，接觸皮膚更可能導致濕疹或傷口惡化。因此專家強烈建議，浴巾、毛巾最好還是每天清洗，若遇到大雨，用後務必移至通風良好的客廳晾乾，絕對要避免留在濕氣重的浴室內。

每次都加柔軟精？

另外，為了讓毛巾保持蓬鬆，掩蓋潮濕帶來的霉味，許多人習慣在每次洗滌時倒入柔軟精，但這其實會弄巧成拙。日本洗衣專家平島利惠解釋，柔軟精的原理是在衣物纖維表面形成一層包覆膜，藉此產生滑順觸感，但這層薄膜同時也會降低毛巾的吸水性，讓擦拭身體時水分難以吸乾。

專家指出，清洗浴巾時並不需要每次都添加柔軟精，最理想的使用頻率大約是「十次之中使用一次」，或是等到感覺毛巾纖維明顯變得粗糙、僵硬時再使用即可。在潮濕多雨的季節裡，只要掌握每天清洗、盡速通風晾乾，減少使用柔軟精的正確觀念，不僅能維持毛巾、浴巾最佳的吸水狀態，更能保持皮膚的健康，遠離惱人的細菌與霉味。

毛巾 浴巾 豪雨

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