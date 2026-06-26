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吐司升級不用花錢！烘烤前多做1步驟 網實測驚呼：口感差很多

聯合新聞網／ 綜合報導
想讓吐司外酥內軟，其實不必添購昂貴烤箱。示意圖／ingimage
想讓吐司外酥內軟，其實不必添購昂貴烤箱。示意圖／ingimage

想讓吐司外酥內軟，其實不必添購昂貴烤箱。日本網站《Trill》近日分享一項在網路上爆紅的「吐司升級術」，只要在烘烤前多做一個簡單步驟，讓吐司表面快速沾上一層水，就有機會烤出外層酥脆、內部鬆軟又帶有Q彈口感的吐司，引起不少網友討論。

根據日本網友實測，這個方法不需要任何特殊食材，如果廚房有安裝廚下型淨水器，只需在烤吐司前，先將水龍頭切換成蓮蓬頭模式，接著讓吐司表面迅速掠過水流即可。若家中沒有花灑水龍頭，也可以將飲用水裝入噴霧瓶，朝吐司表面均勻噴灑幾下。重點是只需沾濕表面，不可停留太久，以免水分滲入麵包內部，導致口感變得濕軟。

完成沾水後，建議立刻放入已預熱好的烤箱烘烤，避免水分持續滲透。若希望受熱更均勻，也可先在吐司表面劃上井字狀切痕，再依照自家烤箱的火力調整烘烤時間，並隨時留意上色情況，在吐司呈現金黃色時取出。

日本網友實際品嘗後表示，吐司外層比平時更加香酥，尤其吐司邊的口感特別酥脆，而內部則維持鬆軟且富有彈性，整體口感更有層次，彷彿替平凡吐司升級了一個等級。

日媒指出，這項小技巧最大的優點在於不需額外準備任何工具或材料，即使是忙碌的上班日早晨，也能在短時間內完成。若家中的吐司放了幾天、開始有些乾燥，也不妨試試這個方法，或許能讓口感恢復得更加美味。

吐司 麵包

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