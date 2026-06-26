聽新聞
0:00 / 0:00
屏東豪雨釀淹水 高公局上午11時起開放國3高架橋供林邊車輛避難
屏東縣地區持續豪雨，高速公路局表示，為保障人民生命財產安全，經屏東縣政府申請，同意開放國道3號末端大鵬灣至林邊交流道高架橋北上路段，自上午11時起提供屏東縣林邊低窪地區於颱風豪雨期間，做為車輛避難場所。
高公局說，國道3號大鵬灣端（431.5公里）至林邊交流道（430.1公里）北上路段實施交通管制，全長約1452公尺，可提供453輛汽車（不限車種）停放，避難車輛由大鵬灣端進入管制路段，依東港分局員警指揮停放高速公路路肩，車輛駛離時須遵循方向北上從南州交流道下高速公路。
此外，因受到積水影響，國道1號南向高科交流道入口匝道管制封閉，建議預計會行經封閉路段的用路人，要提早規畫替代道路，改道行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。