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屏東豪雨釀淹水 高公局上午11時起開放國3高架橋供林邊車輛避難

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高公局開放國道3號末端大鵬灣至林邊交流道高架橋北上路段，自上午11時起，提供屏東縣林邊低窪地區於颱風豪雨期間，做為車輛避難場所。圖／取自高公局1968即時路況
高公局開放國道3號末端大鵬灣至林邊交流道高架橋北上路段，自上午11時起，提供屏東縣林邊低窪地區於颱風豪雨期間，做為車輛避難場所。圖／取自高公局1968即時路況

屏東縣地區持續豪雨，高速公路局表示，為保障人民生命財產安全，經屏東縣政府申請，同意開放國道3號末端大鵬灣至林邊交流道高架橋北上路段，自上午11時起提供屏東縣林邊低窪地區於颱風豪雨期間，做為車輛避難場所。

高公局說，國道3號大鵬灣端（431.5公里）至林邊交流道（430.1公里）北上路段實施交通管制，全長約1452公尺，可提供453輛汽車（不限車種）停放，避難車輛由大鵬灣端進入管制路段，依東港分局員警指揮停放高速公路路肩，車輛駛離時須遵循方向北上從南州交流道下高速公路。

此外，因受到積水影響，國道1號南向高科交流道入口匝道管制封閉，建議預計會行經封閉路段的用路人，要提早規畫替代道路，改道行駛。

高公局開放國道3號末端大鵬灣至林邊交流道高架橋北上路段，自上午11時起，提供屏東縣林邊低窪地區於颱風豪雨期間，做為車輛避難場所。圖／取自高公局1968即時路況
高公局開放國道3號末端大鵬灣至林邊交流道高架橋北上路段，自上午11時起，提供屏東縣林邊低窪地區於颱風豪雨期間，做為車輛避難場所。圖／取自高公局1968即時路況

高公局開放國道3號末端大鵬灣至林邊交流道高架橋北上路段，自上午11時起，提供屏東縣林邊低窪地區於颱風豪雨期間，做為車輛避難場所。圖為林邊交流道平地道路積淹水情形。圖／取自高公局1968即時路況
高公局開放國道3號末端大鵬灣至林邊交流道高架橋北上路段，自上午11時起，提供屏東縣林邊低窪地區於颱風豪雨期間，做為車輛避難場所。圖為林邊交流道平地道路積淹水情形。圖／取自高公局1968即時路況

屏東 高公局 豪雨

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