降雨熱區擴大19縣市 大雷雨狂炸嘉義縣、台南市

第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布嘉義縣、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時59分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

陸上示警區域：嘉義縣太保市、朴子市、布袋鎮、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉，台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、善化區、安定區、山上區。

沿海示警區域：嘉義縣布袋鎮、東石鄉，台南市將軍區、北門區。

中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣地區、高雄市地區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣地區、台南市地區、恆春半島、新北市山區有局部豪雨或大豪雨，台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、嘉義市地區、宜蘭縣地區、澎湖縣、台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、南投、台東地區有局部大雨發生的機率漲。

影響時間至晚上。超大豪雨：高雄市、屏東縣。大豪雨：新北市山區、新竹縣、台南市、恆春半島。豪雨：北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣山區、澎湖縣。大雨：基隆市、南投縣、台東縣。