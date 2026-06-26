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米克拉+無花果雙颱串成大低壓帶 助長西南風水氣鋒面緩慢南移

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
米克拉颱風和無花果颱風逐漸北上，互相串連成了一個大範圍的低壓帶，太平洋高壓邊緣在兩者以南逐漸向西伸展，助長了颱風尾的西南風持續穩定的帶來水氣。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
米克拉颱風和無花果颱風逐漸北上，互相串連成了一個大範圍的低壓帶，太平洋高壓邊緣在兩者以南逐漸向西伸展，助長了颱風尾的西南風持續穩定的帶來水氣。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

米克拉颱風和無花果颱風逐漸北上，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然逐漸不成颱形，但是互相串連成了一個大範圍的低壓帶，太平洋高壓邊緣在兩者以南逐漸向西伸展，助長了颱風尾的西南風持續穩定的帶來水氣。

嘉義以南是直接迎風面，他說，降雨自24日深夜起就不斷發生，不過也可以看出水氣雖然充沛，風速卻不太強，降雨偏向沿海，不像西南氣流那樣顯著降雨集中在深山區。

吳聖宇表示，西邊的鋒面則是逐漸來到廣東福建沿岸，有往東延伸到台灣海峽北部或台灣北部上空的情況，雖然鋒面的結構不太好，但是卻讓大氣狀態不穩定，結合西南風水氣，昨晚開始持續為新竹以北地區帶來明顯降雨，雨勢不像嘉義以南這麼猛，但是卻也穩定累積了不少的量。目前這個鋒面（南北風輻合線帶）有緩慢往南的趨勢，可能稍往南來到中北部交界一帶。

「今天這樣南北之間的組合會維持，至少白天期間還是很明顯」，吳聖宇表示，因此西半部要持續注意對流系統發展的情況，有大雨或局部短時豪雨，長延時降雨仍維持大豪雨至超大豪雨特報，東半部雖然雨量較小，但是部分山區仍可能有較大的累積雨量，平地也有局部大雨，還是要注意。

吳聖宇說，晚間之後，隨著東邊的颱風快速往日本附近移動，維持鋒面存在的北風逐漸減弱，太平洋高壓邊緣也略往台灣東南方海面推進，西南風的風向會慢慢從正對台灣陸地，逐漸調整為比較順著台灣地形的方向，在這樣的變動下，鋒面會開始緩慢往北移動，速度很慢，但是今晚到明天之間預報資料看起來的確會慢慢開始北退。

今晚起整體降雨有機會比較緩和一些，不過，吳聖宇表示，一直到明天台灣附近水氣仍多，台灣海峽到西半部沿岸地區還是要留意對流系統發展的情況，西半部仍然有短暫陣雨或雷雨，東半部有短暫陣雨，雖然發生豪雨或以上降雨的機會逐漸降低，但是短時大雨或是瞬間較大雨勢仍有機會發生。

他說，最快明天晚間以後鋒面會持續往北退，西南風水氣較多的部分也會往華南調整，周日鋒面退到東海南部一帶，太平洋高壓邊緣慢慢來到台灣附近，降雨會進一步減少，不過天氣還沒有完全穩定下來，西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨機會，東半部也有短暫陣雨，白天配合熱力作用，陸地上有局部熱對流發展降雨的可能，整體雨勢再減緩，但仍可能有局部大雨發生。

下周一太平洋高壓邊緣來到台灣上空，吳聖宇表示，之後持續西伸，台灣進入高壓外圍部分，大環境風向轉為偏南到東南風，天氣型態也才會逐漸往夏季型午後雷雨的方向調整。然後再來就是關注南邊季風低壓槽重新建立後，槽內擾動的發展情況了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

米克拉 颱風 嘉義

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