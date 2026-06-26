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大雷雨開炸桃竹 橫山、尖石山區暴雨「國家級警報響」7縣市淹水警戒

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大雷雨開炸桃竹 橫山、尖石山區暴雨「國家級警報響」7縣市淹水警戒

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨。圖／取自中央氣象署網站
第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨。圖／取自中央氣象署網站

第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨。中央氣象署發布桃園市、新竹市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續至上午9時27分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

山區暴雨通報，氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續至上午9時58分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉。

豪大雨持續，根據水利署防災資訊網，7縣市列淹水1、2級警戒。

宜蘭縣二級警戒：頭城鎮。

桃園市一級警戒 ：楊梅區、新屋區、中壢區、平鎮區。二級警戒：觀音區。

新竹縣一級警戒：新埔鎮、竹北市、湖口鄉、新豐鄉。

新竹市二級警戒：東區。

台南市一級警戒：新市區、永康區、新化區、關廟區、歸仁區、仁德區、南區、安南區、安平區、東區、中西區、北區、七股區、安定區。二級警戒：善化區、左鎮區。

高雄市一級警戒：前鎮區、湖內區、茄萣區、燕巢區、大社區、田寮區、林園區、小港區、大寮區、旗山區、路竹區、阿蓮區、鼓山區、鹽埕區、永安區、大樹區、岡山區。二級警戒：苓雅區、鳳山區、新興區、前金區、旗津區。

屏東縣一級警戒：里港鄉、東港鎮、鹽埔鄉、崁頂鄉、內埔鄉、萬巒鄉、竹田鄉、萬丹鄉、新園鄉、潮州鎮、林邊鄉、佳冬鄉。二級警戒：來義鄉、獅子鄉、南州鄉、麟洛鄉。

桃園市、新竹市、新竹縣大雷雨。圖／取自中央氣象署網站
桃園市、新竹市、新竹縣大雷雨。圖／取自中央氣象署網站

氣象署 桃園市 新竹縣

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