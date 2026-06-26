大雷雨開炸桃竹 橫山、尖石山區暴雨「國家級警報響」 7縣市淹水警戒

米克拉颱風和無花果颱風逐漸北上，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然逐漸不成颱形，但是互相串連成了一個大範圍的低壓帶，太平洋高壓邊緣在兩者以南逐漸向西伸展，助長了颱風尾的西南風持續穩定的帶來水氣。

2026-06-26 08:20