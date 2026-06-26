南部整夜大雷雨原因曝 粉專：米克拉幫倒忙 幸好暖濕西南風準備減弱

南部平地整夜都在大雷雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原因其實就是暖濕但不夠強的西南風。

如果西南風很強，甚至西南氣流，降雨雲系會被直接推進南部的「山區」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但是在米克拉颱風的幫助下或幫倒忙，「西南風不是不夠強，就是無法正對著台灣吹」。所以在深夜到清晨的時候，西南風在抵達台灣南部陸地之前，就會抵擋不住陸地夜間冷卻產生的「陸風」，直接在台灣南部近海舉升激發雲雨帶，然後吹進南部平地造成降雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，降下的大雨滴，本身會拖曳附近的空氣向下，因此下大雨的地方，常常有下暴流。下暴流撞到地面上，就會四處散逸。其中1支往外海吹的氣流，因為跟陸風是吹同一個方向的，所以結合成明顯的離岸風，吹離陸地，並與外海的西南風再度激發新的降雨雲系，新的雲系再對台灣南部平地造成新一波降雨，就這樣不斷循環下去。

至於降雨要持續多久？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，理論上，白天陸地增溫，離岸風應該要減弱，導致降雨雲系也減弱，或是跑到山區，「但這次的降雨雲系實在是發展得太旺盛了」，所以就算進入白天，離岸風也無法迅速減弱，降雨雲系仍可能在南部平地與山區之間擺盪。

「幸好，暖濕的西南風準備要減弱了」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部平地今天午後變成時陰時雨的天氣，今天入夜後雖然仍有大雨的機會，但整體趨勢上，每天的累積雨量會愈來愈少，最後在6月結束前，重回烈陽常高照的狀態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。