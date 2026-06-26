快訊

快改道！國1北上林口9大小車連環撞7人送醫 「紫爆」回堵8公里到中壢

伊朗攻擊荷莫茲貨船！無人機擊傷長榮「長麗輪」 美伊和平協議拉警報

大雷雨開炸桃竹 橫山、尖石山區暴雨「國家級警報響」7縣市淹水警戒

聽新聞
0:00 / 0:00

南部整夜大雷雨原因曝 粉專：米克拉幫倒忙 幸好暖濕西南風準備減弱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
南部平地整夜都在大雷雨原因。圖／取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
南部平地整夜都在大雷雨原因。圖／取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

南部平地整夜都在大雷雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原因其實就是暖濕但不夠強的西南風。

如果西南風很強，甚至西南氣流，降雨雲系會被直接推進南部的「山區」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但是在米克拉颱風的幫助下或幫倒忙，「西南風不是不夠強，就是無法正對著台灣吹」。所以在深夜到清晨的時候，西南風在抵達台灣南部陸地之前，就會抵擋不住陸地夜間冷卻產生的「陸風」，直接在台灣南部近海舉升激發雲雨帶，然後吹進南部平地造成降雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，降下的大雨滴，本身會拖曳附近的空氣向下，因此下大雨的地方，常常有下暴流。下暴流撞到地面上，就會四處散逸。其中1支往外海吹的氣流，因為跟陸風是吹同一個方向的，所以結合成明顯的離岸風，吹離陸地，並與外海的西南風再度激發新的降雨雲系，新的雲系再對台灣南部平地造成新一波降雨，就這樣不斷循環下去。

至於降雨要持續多久？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，理論上，白天陸地增溫，離岸風應該要減弱，導致降雨雲系也減弱，或是跑到山區，「但這次的降雨雲系實在是發展得太旺盛了」，所以就算進入白天，離岸風也無法迅速減弱，降雨雲系仍可能在南部平地與山區之間擺盪。

「幸好，暖濕的西南風準備要減弱了」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部平地今天午後變成時陰時雨的天氣，今天入夜後雖然仍有大雨的機會，但整體趨勢上，每天的累積雨量會愈來愈少，最後在6月結束前，重回烈陽常高照的狀態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

大雷雨 米克拉

延伸閱讀

大雨持續轟！屏東、內湖重災區 粉專分析：強降雨成因不同

雙颱共舞！ 粉專：米克拉與無花果颱風距離持續拉近

南部今明雨下到紫爆 粉專示警：中南部「常會出現超乎預期雨勢」

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

相關新聞

南部整夜大雷雨原因曝 粉專：米克拉幫倒忙 幸好暖濕西南風準備減弱

南部平地整夜都在大雷雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原因其實就是暖濕但不夠強的西南風。

降雨熱區擴大19縣市 大雷雨狂炸嘉義縣、台南市

第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布嘉義縣、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時59分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

米克拉+無花果串連成大低壓帶 助長颱風尾的西南風水氣 鋒面緩慢南移

米克拉颱風和無花果颱風逐漸北上，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然逐漸不成颱形，但是互相串連成了一個大範圍的低壓帶，太平洋高壓邊緣在兩者以南逐漸向西伸展，助長了颱風尾的西南風持續穩定的帶來水氣。

大雷雨開炸桃竹 橫山、尖石山區暴雨「國家級警報響」 7縣市淹水警戒

第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨。中央氣象署發布桃園市、新竹市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續至上午9時27分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

短延時強降雨發生 高雄、屏東大雷雨 示警區域看這查

劇烈天氣正在或即將發生，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時6分，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

豪大雨致水淹軌面…永康至岡山雙線暫時停止行車 員林至社頭有死傷事故

台鐵公司表示，今天清晨5時25分起，因受豪大雨影響，永康=岡山間部分車站水淹軌面，為確保行車安全，永康=岡山間雙線暫時停止行車，台鐵已成立一級應變小組，指派工務單位至現場監看路線狀況，不辦理公路接駁，預計上午9時恢復。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。